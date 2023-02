Artikkelen fortsetter under annonsen

Lille Norge har et av de aller mest lønnsomme selskapene i verden. Selskapet er dessuten et av de selskapene som betaler mest skatt tilbake til staten. Og for å gni det inn – selskapet tjener alene mer enn samtlige selskaper på den svenske børsen til sammen.

Vi skal selvfølgelig snakke om Equinor i ukens episode av Finansredaksjonen, en podkast som lages av oss her i DN.

Den lille talleksersisen i starten er fra investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

Equinor la frem tall for 2022 og fremtidsstrategier på forrige ukes kapitalmarkedsdag. Tallene er fantastiske og det bidrar faktisk med over 400 milliarder kroner i statskassen, men når årsaken til inntjeningen er en blodig krig i Europa er det vanskelig å slippe jubelen løs.

Når det gjelder Equinors fremtidsplaner, så er kortversjonen sånn:

De fortsetter å produsere olje – men særlig gass – i fullt monn til etter 2030, og de fortsetter å opprettholde avkastningskravene på 4–8 prosent på investeringer i fornybar energi. Avkastningskravet gjør det krevende å finne fornybarinvesteringer.

