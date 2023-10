Artikkelen fortsetter under annonsen

Shorthandel er nok en gang et hett tema i aksjemarkedet. I Sindre Finnes-saken blir det påstått at Finnes handlet mot den norske økonomien under pandemien og at det var umoralsk. I forrige uke gikk tidligere alpinist Kjetil Jansrud ut mot Folketrygdfondets utlån av Ultimovacs-aksjer, et selskap som forsker på kreftvaksine.

Er shorthandel umoralsk? Det rungende svaret fra Finansredaksjonen er – NEI.

Hør ukens episode om hvorfor shorthandel er bra for aksjemarkedet og hvorfor det er helt riktig av både Folketrygdfondet og Oljefondet og låne ut aksjer – i både «snille» og «slemme» selskaper.

