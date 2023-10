Artikkelen fortsetter under annonsen

Lørdag gikk palestinske Hamas til et sjokkerende terrorangrep på Israel, som gjengjeldte med kraftige bombeangrep på Gazastripen. Konflikten eskalerer fortsatt og det er uvisst hva som kommer til å skje. Det vi vet er at det er ufattelige lidelser på begge sider.

Det kan kanskje virke kjølig å snakke om økonomiske konsekvenser i en sånn situasjon, men Finansredaksjonen er en podkast som snakker om hendelser som påvirker økonomien. En undersøkelse fra Oxford Research viser også at geopolitisk uro er øverst på selskapenes liste over største risikofaktorer.

Det er forståelig, men samtidig viser historien at markedene ikke nødvendigvis reagerer så mye på geopolitisk uro.

