Blir det finanskrise? Det er det spørsmålet flest stiller seg akkurat nå. Juryen er fortsatt ute, men det ser ikke bra ut. Det er ruskete så det holder, men det som er aller mest skjørt er psyken til investorene der ute.

Det er ikke så rart. Som under finanskrisen vet man ikke hvilke banker som har lik i lasten (balansen). Det skremmer investorene fra å kjøpe bankaksjer og obligasjoner – og det får usikre kunder til å løpe i flokk for å ta ut pengene sine.

Bruk en halvtime på Finansredaksjonens episode denne uken, så vil du bli litt klokere på hva som egentlig foregår i økonomien og markedene nå.

Finansredaktør Terje Erikstad har i tillegg dypdykket i økonomisk forskning og har funnet at finanskriser oppstår i akkurat slike situasjoner vi har i dag. Renten er satt kraftig ned, for så å bli satt kraftig opp. I lignende situasjoner før har det blitt finanskrise rett etterpå.

Børskommentator Thor Christian Jensens favorittsignal – den inverterte rentekurve – har utviklet seg på en måte man aldri tidligere har sett. Det lover dårlig for bankenes forretningsmodell og styrker muligheten for resesjon.

Hva betyr det for din økonomi? Inflasjonen har jo ikke forsvunnet og Norges Banks har rentemøte denne uken. Det mest sannsynlige er at de setter opp renten 0,25 prosentpoeng som varslet tidligere, slik at de ikke bidrar til mer uro.

