580 dager fikk Flyr holde på før kassen ble tom. Nå er det slutt på en enkel brukervennlig bestillingsløsning og billige flybilletter. Det er synd, men det var jo ikke produktet til Flyr det var noe feil med.

Feilene var kort oppsummert en overvurdering av hvor raskt selskapet ville gå i pluss og en undervurdering av hvor vanskelig det kan være å hente inn penger når kapitalmarkedene tørker inn.

Flyr håpet nok også på at Norwegian skulle gå konkurs. Det var på hengende håret, men nå fremstår flyselskapet mer konkurransedyktig enn noen gang. I tillegg fikk Flyr oppblomstringen av pandemien gjennom Omikron-varianten midt i fleisen. Kort sagt; det var mye som ikke gitt Flyrs vei.

