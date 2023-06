Artikkelen fortsetter under annonsen

I ukens episode av Finansredaksjonen, en podkast som lages av oss her i DN, har vi tenkt å rydde opp litt i forvirringen rundt havvind.

Er utbygging av havvind «klin kokos bananas», som kommentator Bård Bjerkholt mener eller er det «helt nødvendig for å nå klimamål», som finansredaktør Terje Erikstad sier?

Et hovedproblem når havvind er tema er at det skal løse både politiske og industrielle mål. For det første skal det bidra til å kutte utslipp, slik at Norge når klimamålene vi har satt. For det andre skal det sikre økt kraftproduksjon til industriutbygging på land. For det tredje skal det sikre nordmenn lave strømpriser.

Det går ikke opp. Havvind virker mer som et problem enn en løsning nå. Equinor stopper prosjekter fordi det ulønnsomt, mens regjeringen pøser på med subsidier for å få i gang byggingen.

Hør ukens episode av Finansredaksjonen for å bli litt klokere om den store havvind-debatten: