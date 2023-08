Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne uken møtes den amerikanske økonomi-eliten med sentralbanksjef Jerome Powell i spisse for 46. år på rad til Jackson Hole-symposiet. I fjor snakket han om «smerten» kampen mot inflasjon ville påføre den amerikanske økonomien med høy arbeidsledighet og svak vekst.

Ett år senere viser det seg at smerten ikke var så stor. Arbeidsledigheten er stabil og økonomien har vokst. Hva sier han i år?

Det snakker vi om i ukens episode av Finansredaksjonen, en podkast som lages av oss i DN.

I Norge er situasjonen mye lik den amerikanske. Veksten i økonomien har riktignok dabbet av, men sysselsettingen er høyere enn noen gang og inflasjonen er på vei ned. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank kaller det «Goldilocks-scenarioet». En situasjon hvor økonomien er i balanse. Gullhår for Norge altså.

Aksjemarkedet har også klart seg oppsiktsvekkende bra gjennom alle renteøkningene. Men børskommentator Thor Christian Jensen mener det har lite med økonomien å gjøre, men mer med KI (kunstig intelligens)-hypen.

Hør den ferske episoden her – eller der du ellers hører podkast.

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.