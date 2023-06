Artikkelen fortsetter under annonsen

Den brede amerikanske S&P-indeksen har steget med 13 prosent i år. Hvis man ser på historisk utvikling på den amerikanske børsen, så skulle de raske renteøkningene og sterke inflasjonen det siste året sendt børsen ned, ikke opp.

Men er det noe vi har erfart de siste årene er det at økonomiske teorier og historiske sammenligninger er blitt ganske ubrukelige.

Det er likevel to viktige forklaringsfaktorer for børsoppgangen. Den ene heter KI og den andre grådighetsinflasjon.

Dette snakker vi om i ukens episode av Finansredaksjonen, en podkast som lages av oss i DN.

