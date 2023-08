Artikkelen fortsetter under annonsen

I en spesialepisode av Finansredaksjonen har vi snakket med avtroppende direktør Morten Baltzersen i Finanstilsynet om hans rolle som overvåker av den finansielle stabiliteten i norsk økonomi.

Finansredaktør Terje Erikstad, kommentator Anita Hoemsnes og børskommentator i DN Thor Chr. Jensen i Finansredaksjonen.

Baltzersen var bekymret for nordmenns høye gjeld da han startet i jobben 2011, og noe av det første han gjorde var å anbefale en innstramning av bankenes mulighet til å gi lån. Siden har utlånsforskriften blitt strammet inn en rekke ganger – men nordmenns gjeld har fortsatt å øke.

Flere av innstramningene ble stoppet av Finansdepartementet. Hvor dumt synes Baltzersen at det var?

Hør han snakke om presset fra politikere og næringsaktører og feilen Finanstilsynet gjorde under pandemien.

