Det er blitt rene vill vest på Oslo Børs de siste årene, der rettede emisjoner helt har overtatt som bransjestandard, og med stadig mer fantasifulle forklaringer på hvorfor styret må avvike fra regelen om likebehandling av aksjonærene.

Dette snakker vi om i ukens episode av Finansredaksjonen, en podkast som lages av oss i DN.

Høy rente gjør det tøffere å hente inn penger til selskapene som enten trenger penger for å vokse eller for å holde seg flytende. Det har satt fart i kreativiteten til selskapenes rådgivere.

Otovo og Norse Atlantic er to selskaper som har stupt på Oslo Børs etter at de sa de skulle hente inn penger, men ikke hvor mye og ikke når. Norse gjennomførte etter noen dager en rettet emisjon mot de største eierne. For de andre på aksjonærlisten er verdiene redusert med en tredjedel.

