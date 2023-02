Artikkelen fortsetter under annonsen

Eller er det bare en sånn liten opptur, omtrent som når krokusen blomstrer i februar, for deretter å snø ned. Det snakker vi om i Finansredaksjonen denne uken. (Episoden ligger nederst i saken.)

Hva er årsaken til oppturen i aksjemarkedene hittil i år? Jo, at investorene har glemt hvor høy renten er. Det mener i alle fall analysesjef Paul Harper i DNB Markets. Harper sier prisingen av nordiske aksjer har ikke vært så høy siden 2007, hvis man tar høyde for renten. 2007 er året før … ja, dere vet.

Men verdensøkonomien ser foreløpig ganske sunn ut. Lav ledighet, lavere inflasjon og vekst i bedriftenes investeringer. Det er oppsparte reserver fra pandemien fortsatt, sier børskommentator Thor Christian Jensen. Han vil ikke la optimismen ta overhånd fra sin vanlige pessimismen. Resesjonen kan komme – eller det kan utebli. Sjelden har usikkerheten vært så stor.

Sentralbanksjefer over hele verden håper og tror at de klarer å sette en rente som tar ned prisveksten, men som ikke stopper den økonomiske veksten.

I Norge tror ekspertene at renten blir satt opp to - kanskje tre - ganger til i år. Det til tross for at inflasjonen er fallende. I alle fall hvis man bruker en annen tidsperiode enn rullerende 12 månedersvekst. Ifølge finansredaktør Terje Erikstad – som har dypdykket i fotnotene til ukens TBU-rapport – vil en slik periodisering gi for dårlig informasjon i perioder med sterkt stigende eller fallende priser. Det samme sier samfunnsøkonom Bjørn B. Hansen i et debattinnlegg på DN. Faktisk har prisene steget kun 1,5 prosent det siste halve året, mens det offisielle tallet fra SSB for januar var syv prosent siste 12 måneder.

Hør episoden her:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.