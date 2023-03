Artikkelen fortsetter under annonsen

I ukens episode av Finansredaksjonen snakker vi om bakgrunnen for den rørende enigheten som har oppstått over Atlanteren mellom president Joe Biden og de norske partiene på venstresiden.

En fellesnevner er at de begge ønsker å skattlegge børsnoterte selskaper som kjøper opp egne aksjer i markedet. Biden for å «straffe» oljeselskapene, fordi de ikke bruker penger på å produsere mer olje istedenfor å kjøpe egne aksjer. Rødt og SV fordi de mener tilbakekjøp er for skattegunstig sammenlignet med utbytte. Biden har allerede innført en skatt på én prosent på tilbakekjøp, noe Rødt mener er en lissepasning til finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Det er mye annet å si om tilbakekjøp av egne aksjer enn at det er et nytt mulig skatteobjekt. For eksempel at analyser viser at selskapene er omtrent like dårlig på timing ved aksjekjøp som alle andre investorer. Det betyr at de kjøper tilbake egne aksjer når de har høy kurs, mens de ikke gjør det når kursen er lav.

Vi snakker også om den seiglivede myten om at aksjekursen stiger når selskapene kjøper tilbake egne aksjer.

Kommentator Bård Bjerkholt siterer investeringsorakelet Warren Buffett i sin kommentar onsdag. Han skriver i sitt årlige «Dersom noen forteller deg at tilbakekjøp alltid skader aksjonærene eller er en ulykke for landet eller en gavepakke til sjefene, hører du enten på en økonomisk analfabet eller en talefør demagog».

