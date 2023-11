Artikkelen fortsetter under annonsen

Nå er det jubel i alle leire av rente- og aksjemarkedene. I USA har november vært den beste børsmåneden på tre år. Årsak: verdens viktigste rente – den tiårige statsrenten – er på vei ned fra rekordhøye nivåer.

For å si det med børskommentator Thor Christian Jensens ord:

Lavere renter gir alt annet like, høyere aksjekurser, både fordi rentepapirer som alternativ investering blir mindre attraktive, og at lavere renter betyr høyere nåverdi på selskapenes kontantstrømmer. Dette er altså spesielt potent for vekstaksjer, der det vesentligste av inntjeningen og kontantstrømmen ligger langt frem i tid.

Hør om renteutsiktene og nyttårsrakettene (ikke de som skytes opp nyttårsaften) i ukens episode av Finansredaksjonen

Men – selv om den gjennomsnittlige børsavkastningen er på et høyt nivå, er det fortsatt i stor grad tech-selskapene, de som kalles the Magnificent Seven, som står for det meste av oppgangen.

I Norge har ikke børsoppgangen vært like sterk, men ser man på september, oktober og november til sammen er det ikke så galt. Det er oljeprisfallet som får skylden for lavere avkastning, og i motsetning til USA hvor det er syv selskaper som drar oppgangen, er det ett på Oslo Børs, the one and only Equinor. Når oljeprisen faller, drar Equinor med seg børsen nedover.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I episoden snakker vi også om at det er på tide å investere i årets taperaksjer. Investorenes trang til å pynte på portefølje-avkastningen før nyttår, gjør at selskaper med negativ avkastning plutselig kan få rakettfart mot jul.

Hør podkasten her:

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.