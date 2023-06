Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvis noen hadde tatt en stresstest på nordmenns økonomi for et par år siden, og lagt inn dagens rentenivå og inflasjon, er det grunn til å tro at varsellampene ville lyst rødt.

For en del husholdninger gjør det absolutt det, men hvis man ser på alle norske husholdninger under ett går det relativt greit. Mye skyldes et godt arbeidsmarked, men også at mange tærer på sparepengene fra pandemien.

Det snakker vi om i ukens episode av Finansredaksjonen.

Selskapene på Oslo Børs som kunne vært markører for at en svakere privatøkonomi – som Europris og inkassoselskapet Axactor – ligger flatt og rolig.

Boligprisene som pleier å reagere raskt på økte renter stiger for femte måned på rad, ifølge tall fra Eiendom Norge.

Et tall som blinker rødt, er imidlertid spareraten. Den er så negativ som den aldri har vært før. Det betyr at mange bruker opp bufferen sin. Kan det komme en smell etter sommeren?



