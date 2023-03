Artikkelen fortsetter under annonsen

Økonomene skjønner ikke helt hvorfor kronen er så svak. Det gjør ikke vi heller, men i ukens episode av Finansredaksjonen snakker vi om de viktigste årsakene.

Ifølge DN Investor må du i dag ut med 11,26 kroner for en euro, 10,69 kroner for en dollar og 12,65 for et pund. Det til tross for at den norske økonomien er solid og i vekst, og oljeprisene holder seg sterk. Hvorfor er den norske kronen blitt upopulær?

Finansredaktør Terje Erikstad har dypdykket i historiske valutakurser og funnet at det skjedde noe med kroneverdien etter oljeprisfallet fra 2014. Selv om oljeprisene steg igjen, kom aldri den norske kronen seg helt. Kanskje forventningene om at det grønne skiftet vil gjøre oljenæringene mindre relevante bidro til dette?

Kronekursen påvirkes også sterkt av rentedifferansen mot utlandet. Selv om mange mener Norges Bank setter opp renten litt for raskt og litt for mye, er det langt sterkere renteoppgang i USA og i eurosonen. Det gjør at investorene heller vil kjøpe dollar fremfor norske kroner.

Hvordan forholder Norges Bank seg til den svake kronen? Inntil 2001 hadde vi et kronekursmål i Norge. Da ble renten brukt til å forsvare kronen. Siden den gang har Norges Bank styrt etter inflasjonsmål. Men hva når svak krone bidrar til økt inflasjon som følge av dyrere importvarer? Settes renten etter kronekurs eller inflasjon da?

Flere økonomer tar nå til orde for at Norges Bank må sette opp renten raskere og kraftigere enn tidligere angitt, for å tette differansen til utenlandsk rentenivå. Kanskje blir det en» halving» og ikke en «kvarting» på rentemøte 23. mars?

