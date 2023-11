Artikkelen fortsetter under annonsen

I ukens episode av Finansredaksjonen snakker vi om havvind og det grønne skiftet generelt og det danske energiselskapet Ørsted spesielt – og når vi er inne på danske selskaper, så må vi også ta for oss suksessen Novo Nordisk

Ørsted var for et par år siden mer verdt enn Equinor – løftet av lave renter og investorenes lyst til å investere i grønn energi. Nå er rentene høye og kostnadene ved utbygging av havvind har økt kraftig. Det har sendt Ørsted-aksjen ned over 75 prosent på København-børsen.

I likhet med flere andre selskaper har Ørsted trukket seg fra regjeringens prekvalifisering til havvind-prosjektet på Sørlige Nordsjø II på grunn av manglende tro på at utbyggingen kan bli lønnsomt i fremtiden. Etter at episoden ble spilt inn ble det kjent at syv ulike konsortier har søkt om å bli prekvalifisert for å delta i auksjonen om å bygge ut Sørlige Nordsjø II.

Ørsted er på bunn, mens det danske selskapet Novo Nordisk produksjon av «slankepiller» er på topp i markedsverdi. Selskapet bidrar alene til at den danske økonomien vokser. Vi snakker også om det i episoden.

Hør episoden her:

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.