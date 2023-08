Artikkelen fortsetter under annonsen

Siden i fjor så har, prisene steget med 5,4 prosent, styringsrenten er 3,75 prosent, opp fra 1,25 for ett år siden. Oslo Børs hovedindeks har falt med 0,5 prosent og boligprisene har falt med 0,2 prosent.

Finansredaksjonen med livepod fra Arendalsuken. Fra venstre: Kommentator Anita Hoemsnes, finansredaktør Terje Erikstad og børskommentator Thor Chr. Jensen i Dagens Næringsliv. (Foto: Gunnar Blöndal) Mer...

Oljeprisen har falt med nær 13 prosent, til rundt 84 dollar fatet. Gassprisen med 80 prosent , ifølge den nederlandske TTF gassbørsen.

Tallene er kanskje tørre, men bak dem skjuler det seg et helt spesielt år i norsk økonomisk historie. Finansredaksjonen skal komme innom alle disse nøkkeltallene og snakke om hva vi tror vil skje fremover. Mer enn noen annen gang har vi de siste par årene sett hvor vanskelig det er å forutsi hva som skjer i økonomien, men hey - hvem vil ha det lett?