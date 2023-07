Artikkelen fortsetter under annonsen

Var det ikke slik at vi alltid kunne regne med lav rente?

Nei, nå snakker vi om boliglånsrenter på fem og seks prosent mot slutten av året.

Det sier programleder Anita Hoemsnes i den første av to spesialepisoder av podkastene til Dagens Næringsliv. For første gang er det en samsending mellom podkastene Finansredaksjonen og Den politiske situasjonen.

Renten er tema i den første av to podkaster. Den politiske situasjonen foran lokalvalget i september i den andre episoden, som publiseres senere i sommer.

Hvem har egentlig skylden for at styringsrenten er satt opp til 3,75 prosent, og at Norges Bank er nødt til å varsle ytterligere renteøkninger? Og hvorfor er kronen så svak?

Hør podkasten hvor finansredaktør Terje Erikstad, kommentatorene Bård Bjerkholt og Eva Grinde, samt politisk redaktør Frithjof Jakobsen deltar sammen med kommentator Anita Hoemsnes.

