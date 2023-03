Artikkelen fortsetter under annonsen

Ukens episode av Finansredaksjonen er spilt inn på konferansen DN Finansteknologi. I salen sitter derfor mange som kan kjenne hvordan innskuddskundene (hovedsakelig teknologiselskaper i Silicon Valley) i Silicon Valley Bank hadde det når de fikk beskjed om at banken ikke lenger kunne betale ut innskuddene deres.

Heldigvis ble kundene reddet av de amerikanske finansmyndighetene som utstedte en garanti for innskuddene. Investorene og ledelsen i Silicon Valley Bank fikk på ingen måte den samme garantien og taper alt.

Hva skjer fremover? Børskommentator Thor Christian Jensen er helt sikker på at det finnes «søppel» igjen i flere banker (altså obligasjoner som har en langt lavere verdi enn de er bokført til). Finansredaktør Terje Erikstad sier det i alle fall er liten grunn til å tro på bankanalytikernes spådommer om hvilke banker som er solide. Kun én uke før Silicon Valley Bank gikk nedenom anbefalte 12 av 24 analytikere kjøp av aksjen. Bare én anbefalte salg av aksjen.

Og hva skjer med renten fremover? Kollapsen i SVB kan faktisk føre til at boliglånsrentene i Norge ikke blir så høye som man har spådd bare for noen dager siden. Hør podkasten, så får du vite mer om hvordan en til nå ukjent bank i California kan påvirke hva slags rente verdens sentralbanker setter fremover.

