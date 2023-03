Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen vil fremme forslaget om grunnrenteskatt på havbruk for Kongen i statsråd tirsdag, opplyser Finansdepartementet.

Like etterpå vil statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) holde en pressekonferanse der de vil redegjøre for forslaget. Den finner sted klokken åtte i Marmorhallen.

Helt siden det ble kjent at regjeringen ville innføre grunnrenteskatt i havbruksnæringen i fjor høst har den såkalte lakseskatten vært svært omstridt. Den førte til at store børsverdier ble barbert, og er blitt slaktet av næringen selv.

Det har vært kjent at regjeringen ville komme med sitt endelige forslag denne uken, og det ligger nå an til harde forhandlinger på Stortinget. Regjeringens budsjettpartner SV kom i forrige uke med et utspill der partiet etterlyser en enda høyere sats enn regjeringens opprinnelige forslag om 40 prosent.

På sin side har Høyre sagt nei til en grunnrenteskatt innenfor havbruk, og heller gått inn for en utredning av skattesystemet i næringen.

Signaler om lavere skatt

Da ble det bestemt at skatten skulle gjelde fra 1. januar i år, selv om innretningen ikke var klar.

Også flere Ap- og Sp-styrte kommuner har advart mot grunnrenteskatt på havbruk. I høringsrunden kom det inn langt over 400 høringssvar.

Regjeringen antydet først at skatten skulle være på 40 prosent, men i det siste har det kommet signaler som kan tyde på at satsen blir kraftig nedjustert. Blant annet har fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) påpekt at regjeringens utgangspunkt er at staten sikres inntekter på 3,65–3,8 milliarder kroner, noe som ifølge laksenæringen vil bety en grunnrenteskatt på rundt 15 prosent.

Også Sp-topp og fungerende leder av finanskomiteen Geir Pollestad har bekreftet at det blir endringer fra det Vedum la frem i høst.

Klokkertro

I sin partiledertale til Senterpartiets landsmøte forrige helg uttrykte Vedum klokkertro på at det er riktig å innføre grunnrenteskatt på havbruk.

– Om fem-ti år kommer folk til å si at dette var rett. Akkurat som de sa på vannkraft på begynnelsen av 1900-tallet, sa partilederen.

(I DNs pushvarsel sto det at forslaget presenteres fredag. Det riktige er tirsdag.)