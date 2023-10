Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er ikke noen vei utenom. Skal vi gjenoppbygge hummerbestanden fra dagens historisk lave nivå, så kan vi ikke fortsette å pepre hele kysten med teiner, sier Alf Kleiven.

Forskeren, som er bestandsansvarlig for hummer ved Havforskningsinstituttet, og forskningsdirektør Geir Huse skriver i et leserinnlegg i DN at det nå må langt skarpere lut til.

Full stopp eller sesongkvote?

På den norske rødlisten er hummer klassifisert som sårbar. Og det er ikke primært yrkesfiskernes skyld, for det kommersielle hummerfisket er svært begrenset. I Skagerrak fiskes kun to av ti hummere av yrkesfiskerne. Her er det fritidsfiskerne som dominerer.

Rundt 33-34.000 fritidsfiskere melder seg på hummerfisket før det starter 1. oktober hvert år. Hvor mange hummere som fanges hvert år er vanskelig å beregne, men Kleiven har i en rapport anslått at det ble tatt til sammen 322.000 hummer i 2018. Året etter beregnet han at hummerbestanden er redusert med 92 prosent siden 1928.

Hummerfisket I norske farvann lever den europeiske hummeren – homarus gammarus – på fra fem til 40 meters dyp fra svenskegrensen til Trøndelag (og sporadisk i Nordland).

Frem til 1960-tallet lå fangstene av hummer i Norge på mellom 600 og 1000 tonn årlig. Siden har det gått nedover for bestanden. De siste 25 årene har de offisielle fangstene variert mellom 30 og 60 tonn. Men ettersom det er lange tradisjoner for at fiskere selger hummeren svart, er det vanskelig å slå fast totalfangsten.

I 2008 ble det innført betydelig strengere fangstregler. Da ble blant annet rognhummeren fredet, minstemålet økt, fisketiden redusert, antall teiner per hobbyfisker halvert, og det kom krav om fluktåpning i alle hummerteiner slik at småhummeren slipper ut. Men dette var ikke nok til å få opp bestanden, fordi antall hobbyfiskere økte betydelig etter 2008.

Foran 2017-sesongen ble det derfor innført et maksimalmål på 32 centimeter fra svenskegrensen til grensen av Rogaland, og obligatorisk registrering av alle som vil fiske. I 2018 ble det også krav om å benytte bommuldstråd i teinene, tråd som går i oppløsning og sikrer at teiner som blir mistet, ikke fortsetter å fiske – såkalt spøkelsesfiske.

Det er nå etablert rundt 60 fredningssoner for hummer langs kysten, der det er ulovlig å fiske med garn eller teiner. Fiskeridirektoratet oppfordrer alle kystkommunene til å etablere flere slike.

Hummerfisket starter 1. oktober og varer til 30. november (31. desember nord for Vestland fylke).

Reglene for fisket har stadig blitt innskjerpet de siste 20 årene, blant annet med fredning av hummer med utvendig rogn, og innføring av maksmål på 32 centimeter fra svenskegrensen til Rogaland.

– Men det har ikke vært nok. Vi fikk en effekt fra 2008, da antall teiner per fritidsfisker ble redusert fra 20 til ti, men så gikk det feil vei igjen fordi det ble flere som fisket, og redskapene ble mer effektive, sier Kleiven.

– Så nå mener dere hummeren bør totalfredes?

– Det vi sier er at det beste hadde vært full stopp i noen år. Det ville ha boostet gjenoppbyggingen skikkelig. Det ser vi tydelig i fredningsområdene som er opprettet, der antall kilo hummer vi får i teinene er femdoblet etter 15 år.

Det er nå etablert nær 60 ulike fredningsområder for hummer i Oslofjorden, langs kysten og i fjorder på Vestlandet.

– Hummerfisket er en tradisjonsrik del av kystkulturen vår og betyr mye for mange, så en totalfredning vil møte stor motstand. Men det er flere andre tiltak som vil ha effekt. Det enkleste tiltaket vil være å halvere antall teiner fritidsfiskere kan benytte fra ti til fem, sier Kleiven.

Hummerforsker Alf Kleiven, her med en nytrukket hummer utenfor Havforskningsinstituttets forskningsstasjon Flødevigen ved Arendal, mener totalfredning kan unngås. Men det forutsetter andre strenge tiltak. (Foto: Sondre Transeth) Mer...

Kvote på under ti?

I tillegg mener forskeren det bør det settes et tak på hvor mange hummere som kan fiskes hver sesong, både for yrkes- og fritidsfiskere. Noe à la kvotene laksefiskerne må følge i elvene, gjerne kalt bag limit.

– Hvor stor denne bør være er et veldig godt spørsmål, og noe vi ønsker å regne på. For det vil jo avhenge av hvor mange som melder seg på fisket fremover. Og det vil også handle om ressursfordeling mellom kommersielle og fritidsfiskere. Men vi ser at gjennomsnittsfangsten for fritidsfiskere ligger på 10–11 hummere per sesong, sier Kleiven.

– Da ser dere vel for dere en sesongkvote på godt under ti hummere per hobbyfisker?

– Det er det for tidlig å si noe om. Vi jobber nå med en bestandsmodell der det store spørsmålet er hvor mye av bestanden som kan bli høstet samtidig som den gjenoppbygges. Det handler altså om å få kontroll på uttaket og at redusert uttak sammen med flere fredningsområder vil gjøre at vi kan unngå totalfredning, sier Kleiven.

Han understreker at Havforskningsinstituttets oppgave kun er å gi råd. Det er forvaltningen, altså Fiskeridirektoratet og til syvende og sist fiskeriministeren og regjeringen som bestemmer.

– Og hva gjør du selv når klokken blir 0800 søndag morgen og de første hummerteinene går i sjøen?

– Og hva gjør du selv når klokken blir 0800 søndag morgen og de første hummerteinene går i sjøen?

– Da har jeg reist til fjells. Jeg kommer ikke til å fiske hummer så lenge den står på den norske rødlisten. Og der kommer den nok til å stå i noen år til.