Politiet har siktet tre personer og fire selskaper etter tirsdagens aksjon mot Karlsøybruket på Vannøya i Troms. Politiet, Skatteetaten og Fiskeridirektoratet aksjonerte med støtte fra flere fartøyer fra Kystvakten.

– Selvsagt urolige

Karlsøybruket produserer klippfisk og saltfisk om hadde i siste tilgjengelige regnskap, 2021, en omsetning på over en milliard kroner og 88 millioner kroner i resultat før skatt.

–Regnskapet til denne bedriften blir administrert og ført i Ålesund og derfor ble det i den forbindelse også gjort beslag i dokumenter som befant seg i Ålesund, skriver Christin Pedersen (53) i en epost til DN. Hun eier sammen med broren Amund (55) og foreldrene Anders (80) og Anita (77) Fjordlaks-konsernet der Karlsøybruket inngår.

–Driften av Fjordlaks i Ålesund er ikke en del av denne aksjonen. Som eiere av Karlsøybruket er vi selvsagt urolige etter en slik aksjon. Vi regner med at politiet etter hvert vil informere oss mer om hva dette gjelder, og hva man eventuelt mener er gjort galt. Vi vil selvfølgelig bidra med nødvendig informasjon, skriver hun og legger til at driften både på Karlsøybruket, Tufjordbruket og Fjordlaks går som normalt.

–Utover dette ønsker ikke Karlsøybruket AS å gi ytterligere kommentarer, sier hun.

Anders Pedersen (80) er daglig leder og styreleder i Fjordlakskonsernet i Ålesund, eieren av Karlsøybruket i Troms der politiet tirsdag gjennomførte razzia.

Kvoteunndragelse

Anne Tove Sivertsen, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet, bekrefter overfor Fiskeribladet at Karlsøybruket er mistenkt for kvoteunndragelse og omskriving av arter.

Aksjonen tirsdag kom etter at Fiskeridirektoratet etter et tilsyn i fjor politianmeldte fiskemottaket.

På en pressekonferanse i Tromsø tirsdag kveld sa Ronny Andre Jørgensen, fagjurist for fiskerisaker i Troms politidistrikt, at «vi vil se nærmere på hvordan fisk ulovlig er blitt landet fra fartøy og hvordan dette kan ha blitt ført videre til utlandet. Det er mistanke om at det er ført uriktige mengder råstoff til land og at dette har pågått over lengre tid. Det handler også om større summer».

Pedersen understreket samtidig at Fjordlaks, eieren av Karlsøybruket, ikke er mistenkt i saken.

DN har forsøkt å få kommentar fra Karlsøybruket, uten å ha fått svar.

