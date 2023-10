Artikkelen fortsetter under annonsen

Norske myndigheter har brutt med Russland på de fleste områder. Ett unntak er forvaltningen av torsk i Barentshavet, den viktigste arten for norske fiskerier. I helgen ble det enighet om en ny fiskeriavtale, hvor kvoter fordeles.

Som ventet ble total kvote for 2024 satt i tråd med forskernes anbefaling på 453.427 tonn torsk, en reduksjon på 20 prosent fra i år. Norges andel av dette er nær halvparten. Det vil gi norske fiskere fangstverdier litt over 8 milliarder kroner, anslår Nordea.

– Det har vært en kraftig nedgang i torskekvotene de seneste årene, men for fiskerne er dette blitt mer enn kompensert gjennom økning i kilosprisen. Nå har den nådd et tak. Blir torsken for dyr, kjøper forbrukerne andre typer fisk, sier sjømatanalytiker Finn-Arne Egeness i Nordea.

Prisen fiskerne får for den største torsken i best kvalitet ligger nå rundt 70 kroner kiloen.

En svak krone har gjort at fallet i kvoter på 20 prosent i år kun har ført til et fall i fangstverdier på rundt ti prosent.

– I år er det første gang på ti år (unntatt under pandemien) at fangstverdien faller og neste år faller den videre. Men flåten tjener fortsatt greit med penger. Om en skulle sammenligne med årene før korona, er både 2023 og trolig også 2024 gode år, sier Egeness.

Lavere fangster gir mindre fisk å foredle for fiskeindustrien. Dette er delvis motvirket av økte kvoter på sei og import av fryst fisk fra andre land.

– Men det er klart at industrien også vil merke den store nedgangen vi har hatt, og vil få, i torskekvotene, sier Egeness.

Finn-Arne Egeness, sjømatanalytiker, tror at torskeprisene har nådd et pristak. (Foto: Marius Fiskum)

Kvotene ned, avgiftene opp

Sjømatkonsernet Nergård har fem egne trålere, er medeiere i flere mindre båter og driver foredling flere steder. Toppsjef Tommy Torvanger frykter nå kombinasjonen lavere torskekvoter og høyere kostnader til drivstoff.

– En er vant til at kvotene går opp og ned, men det som gjør det verre denne gangen er alle avgiftsøkningene som kommer på toppen av alle andre kostnadsøkninger.

Nergård-sjefen sier at forslag i statsbudsjettet gjør at dieselprisen vil øke 70–80 øre per liter. I tillegg kommer krav om enda mer innblanding av biodrivstoff.

– I sum får vi ganske mye økninger på kort tid. Det kommer i tillegg til generelt tøffe tider, med økte renter og redusert kjøpekraft hos kundene.

Fisker mer reker

Nedgang i torskekvotene gjør at Nergård-båtene må fiske mer på andre arter, som reker. Fisket av reker er det fisket som krever mest drivstoff per tonn fangst.

– Det er kun den norske flåten som får økte avgifter på drivstoff. Samtidig konkurrerer vi mot andre lands flåter, som også fisker i norske farvann. Om rekefisket ikke blir lønnsomt, kan en ende opp med at båtene blir liggende til kai i større del av året. Og dette er da ensidig for den norske flåten. I teorien kan utenlandske fartøy fiske det aller meste av den norske rekekvoten.

– Er det ikke riktig at også fiskebåter skal betale mer for drivstoffet, og bruker mer biodiesel?

– Paradokset er at villfanget fisk er den proteinkilden med minst karbonavtrykk. Om det fiskes mindre, må folk spise noe annet, som kjøtt fra svin og kylling. Det vil gi høyere utslipp.

– Likevel må vel også fiskeflåten redusere utslippene sine?

– Ja, men det er mange langt bedre måter å gjøre det på enn å øke avgiftene. Om vi regulerer fisket på andre måter, som at vi gjør det mer fleksibelt å flytte kvoter mellom fartøy, vil det monne i langt større grad. Om vi for eksempel kunne ha samlet seikvotene våre mer, og kun sendt en eller to båter til Nordsjøen for å fiske, fremfor å sende alle båtene i vei, ville det spart mye drivstoff, sier Torvanger, og fortsetter:

– Og samtidig som avgiftene på villfanget fisk med lavt miljøavtrykk øker, nærmest kaster staten penger etter havvind. Det søkes etablert på de beste fiskefeltene. Dermed må vi fiske i mindre attraktive områder, og dermed bruke mer drivstoff på å fange den samme fisken.

Lukter på torskeoppdrett

Avisen Kyst og Fjord skrev nylig at Nergård søkte og fikk en tillatelse til å drive torskeoppdrett.

– Er dette en ny satsing fra deres side?

– Vi følger nøye med på torskeoppdrett. Torskeoppdrett kan være en ny mulighet for oss. Vi er gode på hvitfisk, og foredling både av pelagisk fisk og hvitfisk. Tidligere drev vi også på med levendelagring av torsk. Det er ikke slik at vi står klare i startblokken for å satse stort på torskeoppdrett, men som sagt synes vi at det er spennende, sier Torvanger.

Egeness i Nordea sier at er torskefisket motoren i norsk fiskerinæring.

– Men vi ser at andelen inntekter som kommer fra torsk har falt de seneste årene i flere fartøygrupper, og at en bruker ledig tid til å fiske etter andre arter. Om kvotenedgangen på torsk fortsetter, vil det bli mer utfordrende. Vi er trolig på vei inn i en periode som minner om tiden 2000 – 2009, da kvotene var lave, sier Egeness.

Forsker vet ikke helt årsaken

Forsker Bjarte Bogstad ved Havforskningsinstituttet har jobbet tett med fiskebestandene i Barentshavet over mange år.

– Torskekvotene har falt som følge av at bestanden er på vei nedover, hovedsakelig på grunn av lavere rekruttering. I tillegg hadde vi overvurdert bestanden i noen år, sier Bogstad.

Med dårligere rekruttering for torsk menes det at færre småfisk overlever, og vokser seg stor.

– Vi jobber med å finne ut hvorfor det er slik, sier forskeren.

Nedgangen i torskebestanden skyldes ikke at det er fisket for mye, sier forskeren, som understreker at politikerne følger de faglige rådene når kvotene fastsettes.

– Men det er en handlingsregel som tilsier at endringene skal være maksimalt 20 prosent fra år til år. Om det ikke var for den, hadde en nok kuttet kvotene tidligere, og mer.

En av Nergårds trålere på vei til Senjahopen, fotografert i 2016. (Foto: Mikaela Berg)

Varsler nye kutt

Ifølge Bogstad er vi trolig ikke ferdig med å redusere torskekvotene.

– Vi venter ytterligere kutt også i 2025, og at en deretter blir liggende med en totalkvote rundt 350.000 tonn i noen år. Bestanden er på et lavt nivå, men det er ikke historisk lavt, sier han. En må tilbake til 2008 for å finne lavere kvote enn for 2024.

Den torsken som overlever den tidlige fasen, vokser normalt, og er i godt hold.

Den torsken som overlever den tidlige fasen, vokser normalt, og er i godt hold.

– Vi har sett visse endringer i gytingen de siste årene, at en større del av gytingen enn tidligere skjer lenger nord. Vi tror ikke at det hovedsakelig skyldes klimaendringer, men blant annet at gytebestanden består av mer småfallen fisk enn tidligere og at fisken derfor ikke vandrer så langt da mindre fisk har lavere vandringskapasitet, sier havforskeren.