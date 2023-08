Artikkelen fortsetter under annonsen

– Der var jeg borti noe. Tror jeg.

Optimismen stiger merkbart i det Sveinung Rotevatn, Venstres nestleder og tidligere klima- og miljøminister, tar et nytt kast med fluestangen med noen forsiktige instruksjoner fra Torfinn Evensen i Norske Lakseelver.

Det er gode forhold. Tovdalselva like nordøst for Kristiansand går etter regnværet på rundt 80 kubikkmeter per sekund, betydelig mer enn tidligere i sesongen.

Men det blir med håpet. Rotevatn forsvinner raskt videre til nye valgkampforpliktelser. Også Torfinn Evensen må, etter å ha fisket helt til mørket faller på, nøye seg med en skrinn liten laks på godt under kiloen.

Villaksentusiastene landet rundt har ikke hatt mye å glede seg over denne sesongen.

Venstres Sveinung Rotevatn sammen med generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver på Boen i Tovdalselva, en elv som også opplever kraftig reduksjon i fangstene i år. (Foto: Harald Berglihn)

Giftig cocktail

DN har gått gjennom fangstrapportene fra en rekke store og mellomstore lakseelver få dager før sesongen er over 1. september. Det vil normalt komme en del etterregistreringer, men tallene indikerer at det skal godt gjøres å nå fangstvolumene selv fra forrige bunnår, i 2021. Det gjelder også kjente lakseelver som Lærdalselva, Gaula, Namsen og Målselv.

I bunnåret 2021 ble det fanget snaut 80.000 villaks i samtlige norske lakseelver, hvorav drøyt 21.000 ble satt ut igjen. Til sammenligning var fangsten i fjor rundt 100.000 laks. Rundt årtusenskiftet var antallet nesten det dobbelte.

– Da vi hadde midtsesongs-evalueringen i sommer var Miljødirektoratet i tvil om de skulle begrense fisket resten av sesongen, sier Torfinn Evensen, generalsekretær i Norske Lakseelver mens han i skumringen kler av seg vaderne.

– Allerede da var det klare signaler om jevnt over dårlige fangster i alle regioner med noen få unntak. Endelig fasit får vi jo ikke før uti oktober, men vi frykter at det blir ny bunnotering i år. Og det til tross for bedre fiskeforhold enn i bunnåret 2021 i store deler av landet, sier han.

I 2021 ble det også forbudt i store deler av landet å fiske laks med kilenøter i sjøen. Tidligere ble typisk halvparten av den årlige laksefangsten tatt i slike nøter. Men den forventede effekten i elvene ser ut til å utebli.

Det er liten tvil om hva generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver er mest opptatt av. (Foto: Harald Berglihn)

– Vi vet ikke hvorfor det er slik. Men vi så noe av det samme da drivgarnsfisket ble forbudt på 1980-tallet. Dette kan jo være et signal om at bestandene av villaks virkelig er i faresonen nå, sier han og minner om at den atlantiske villaksen ble rødlistet i 2021.

Han tror fortsatt det blir nok gytefisk i de fleste elvene i år, men er bekymret over situasjonen.

– Trusselbildet er uforandret – med alt fra klimaendringer til lakselus, rømming og en mer brutal effektkjøring fra kraftselskapene i de regulerte elvene. Sammen med klimaendringer blir det en giftig cocktail for laksen, sier Evensen.

– Eneste lyspunkt akkurat nå er vel at vi takket vært en fantastisk dugnadsinnsats har fått tatt ut langt over 200.000 pukkellaks fra elvene i Finnmark. Og at denne uønskede laksen ikke synes å ha spredt seg nevneverdig sørover.

Patrick Gimmestad Emblem er gründer og daglig leder i Elveguiden. (Foto: Privat)

For tidlig å konkludere

Patrick G. Emblem er gründer og daglig leder i Elveguiden, nettstedet der laksefiskere kan kjøpe fiskekort i en rekke elver og registrere fangstene.

– Ja, det ligger dessverre an til et veldig dårlig år, sier han.

Han viser til at det har vært varierende forhold med bra med vann i sør og mindre i nord, mens temperaturen i elvene har vært gjennomgående høy.

– Laksen er vekselvarm, noe som fører til at temperaturen påvirker hvor bitevillig den er. Hvor mye laks som har kommet tilbake til våre elver vil vi først vite ved gytefisktellingen i høst, sier han.

Emblem mener det er åpenbart at det er flere faktorer utenfor elvene som gjør at fangstene ser ut til å bli lavere enn normalt. Han tror en sannsynlig teori er at varmen sør i Europa har medført at også golfstrømmen er blitt varmere.

– Dette kan ha påvirket mange villaks til å stå over gytingen i år, og det er noe vi har sett også tidligere. Men det får vi ikke svar på før neste år. Om det stemmer, kan det jo bli bonanza i 2024.