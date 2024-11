Til tross for stor innsats lyktes ikke redningsaksjonen for Vosso-laksen. Innblanding av oppdrettsgener i fisken som ble satt ut er trolig noe av årsaken. Her tilbakevandret Vossolaks fanget og merket før de slippes videre opp i vassdraget.

Foto: Bjørn Barlaup/Norce LFI