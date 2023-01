Artikkelen fortsetter under annonsen

Norsk Flygerforbund organiserer pilotene i det konkursrammede flyselskapet Flyr.

– Norsk Flygerforbund beklager sterkt at Flyr er begjært konkurs. Dette er trist for norsk luftfart, for alle ansatte som nå mister jobben, og for passasjerene. De ansatte har det tøft, og vårt hovedfokus nå er å ta vare på medlemmene våre, sier Wasland i en pressemelding.

Han sier de at ansatte over lengre tid har stått i en krevende situasjon, men berømmer dem for å ha vært lojale mot selskapet og for å ha bidratt med løsninger som har gitt selskapet forutsigbare rammer.

– Flyr har representert noe nytt og positivt i luftfarten og hatt fokus på en sosialt ansvarlig luftfart og å støtte opp om den norske modellen. Norsk Flygerforbund og våre tillitsvalgte har hele tiden hatt en svært god dialog med Flyr-ledelsen, preget av åpenhet og et tillitsbasert samarbeid. At Flyr ikke finner grunnlag for videre drift viser hvor beinhard konkurransen i luftfarten er, sier Wasland.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.