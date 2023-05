Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvert år regner Forbes seg fram til en topp-ti-oversikt over de høyeste utøverlønningene. Finansmagasinet bruker de siste tolv månedene som utgangspunkt, og på topp er Ronaldo med en anslått inntekt på 136 millioner dollar.

Det tilsvarer 1,47 milliarder kroner. Portugiseren forlot Manchester United i november og ble på nyåret klar for Al-Nassr i saudiarabisk fotball. Valget ga Ronaldo et økonomisk hopp stort nok til å jekke ned Messi fra førsteplassen.

I fjor var Ronaldo nummer tre på pengelista. Da var han også bak basketballspilleren LeBron James.

Forbes skriver at måljegeren hadde 497 millioner kroner i ordinær lønn det siste året, mens de resterende 973 millionene kom fra andre kilder. Ronaldo har en enorm fanbase på hele 850 millioner følgere i sosiale medier.

Messi er oppført med 130 millioner dollar (1,40 milliarder kroner) i årsinntekt. Halvparten av summen er kontraktsfestet med Paris Saint-Germain.

Også tredjeplassen tilhører en fotballspiller. Kylian Mbappé (1,30 milliarder kroner) tok den knepent foran LeBron James (1,29). Over 80 prosent av pengene får franskmannen direkte fra PSG.

Dette er de resterende på Forbes-lista (i milliarder kroner):

5) Canelo Álvarez (boksing): 1,19

6) Dustin Johnson (golf): 1,15

7) Phil Mickelson (golf): 1,14

8) Stephen Curry (basketball): 1,08

9) Roger Federer (tennis): 1,03

10) Kevin Durant (basketball): 0,96

I alt håvet topp-ti-utøverne inn nesten 12 milliarder kroner før skatt og agenthonorarer. Det er opp 12 prosent fra i fjor og 5 prosent fra det tidligere rekordåret 2018.