– Nå blir det enda dyrere å ha lån i Norge. Det har skjedd en brå økning på kort tid. Det kan bli tøft, og det er derfor viktig å være føre var, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 til NTB.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1. (Foto: Gorm Kallestad, NTB) Mer...

Norges Bank hevet torsdag renten med ytterligere 0,25 prosentpoeng, og styringsrenten ligger nå på 4,25 prosent. Det er det høyeste nivået siden oktober 2008.

Ekspertene er enige om at norske privatøkonomier vil bli satt på prøve utover høsten og vinteren.

30.000 kroner ekstra i rentekostnader

Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank forteller at hevingen vil føre til at de som har boliglån, får mindre å rutte med fremover.

– Sett fra juni til torsdagens renteheving, så har styringsrenten i løpet av tre måneder steget med ett prosentpoeng. Enkelt forklart vil det bety at en husholdning med et boliglån på 4 millioner kroner vil måtte betale 30.000 kroner ekstra i rentekostnader i året.

Hun peker på småbarnsfamilier og førstegangskjøpere som grupper som vil kjenne rentehevingen ekstra hardt.

– Jo høyere boliglån, jo tøffere vil det bli. Vi ser at det er de som er i en tidlig etableringsfase med høy gjeld i forhold til inntekt som oftest rammes hardest, sier hun.

Olsen understreker at effekten av renteøkningene først vil bli synlig i midten av november ettersom det tar seks uker fra bankene varsler renteøkning til de effektueres.

– Blir verre før det blir bedre

Torsdagens renteøkning vil derfor ikke få effekt før om noen uker. Gundersen oppfordrer likevel forbrukere til å ta grep allerede nå.

– Ikke vent til regningene kommer. Tenk heller på hva du kan gjøre i dag for å få bedre råd i morgen. Det kan være å kutte ned eller ut sløsingen på for eksempel snus eller den daglige kaffekoppen. Gjør sånne tiltak og skaff deg oversikt over utgiftene dine så du ikke får noen store overraskelser, sier han.

Norges Bank varslet også at det kan bli ytterligere en renteheving i desember. Gundersen mener derfor det er viktig å være forberedt på økte kostnader utover vinteren også.

– Det blir verre før det blir bedre. De som opplever at det er trangt, bør tenke seg om til jul og passe på sånn at juleutgiftene ikke tar overhånd, sier han.