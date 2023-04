Artikkelen fortsetter under annonsen

I løpet av et år vil de fleste store og mellomstore virksomheter oppleve at en ansatt blir alvorlig syk, dør eller mister en av sine nærmeste. Forskning viser at helsemessige konsekvenser av tap er store.

Både økt fysisk og psykisk uhelse er utbredt blant etterlatte. En svensk undersøkelse viser for eksempel at foreldre som mister barn plutselig, har ti ganger så stort langtidsfravær – mer enn tre uker – som andre. Er dødsfallet ventet, er fraværet fem ganger så stort (Wilcox og medarbeidere, 2015).

Atle Dyregrov

Når rammede møtes med forståelse, hensynsfullhet og varme på arbeidsplassen, har det betydning for hvordan en arbeidstager greier seg i ettertid. En kvinne som gråt på en vanskelig dag etter sin fars plutselige død fikk høre fra sin leder: «Om du er så trist at du må gråte på jobben, så får du holde deg hjemme».

Et så iskaldt arbeidsklima øker sjansen for fravær og sykemelding.

Ledere og mellomledere stilles på prøve når ansatte opplever tap og sorg. Det er ikke lett å vite hvordan sørgende skal møtes, fordi sorg oppleves så forskjellig og da er det lett å tråkke feil. Akkurat som våre statsledere og politikere formidler hele nasjonens sorg og blir symbolpersoner i nasjonale katastrofer, får ledere i virksomheter lignende funksjoner når døden rammer medarbeidere. Lederskapet består av informasjonslederskap, omsorgslederskap og motivasjonslederskap.

Den rolleutvidelse som skjer kan være svært krevende for ledere. Det krever omsorgslederskap fordi måten som en leder opptrer på, har stor betydning for de som er berørt. Leder har stor signal- eller symbolverdi og varsler virksomhetens forståelse og anerkjennelse for situasjonen som en etterlatt står i. Ledere skal lese situasjonen og formulere medarbeideres omtanke for rammede og samtidig varsle oppfølging og støtte på kort og lang sikt.

Ledere bør ikke være redde for å ta kontakt tidlig etter et dødsfall. Det settes pris på av de fleste.

Det som er smertefullt, er når tidlige løfter om oppfølging og støtte ikke følges opp. Godt omsorgslederskap krever evnen til å formidle omtanke, varme og at det sikres faglig hjelp om det kreves.

Det letter returen til arbeid å kjenne seg velkommen tilbake når redusert kapasitet tas hensyn til i ord og handling. Et omsorgsfullt klima muliggjør å sørge parallelt med en gradvis gjenopptagelse av arbeid. Det er ingen motsetning mellom sorg og arbeid. Arbeidet kan gi nødvendige pauser i sorgen, men det må være plass for reaksjoner og pauser i arbeidshverdagen.

Sorg tar tid, og reaksjoner kan overrumple etterlatte når de minst venter det. Det er i disse situasjonene at et sorgvennlig arbeidsmiljø gjør en stor forskjell.

Informasjonslederskap sikrer leder at nødvendig informasjon om hva som har skjedd når frem til medarbeidere. Fordi etterlatte varierer i hvor mye de ønsker skal formidles til arbeidsplassen, kan noen ganger medarbeideres ønske og behov for informasjon komme i konflikt med etterlattes ønsker. Dette kan for eksempel oppstå om en ansatt har tatt sitt liv. Da kan informasjonslederskapet settes på prøve.

Hva skal sies? Hvem bestemmer hvor mye som skal sies? Hva hvis familien ikke vil at det skal fortelles at det var et selvmord?

Andre problemstillinger kan være at en medarbeider mister et barn. Hvordan skal informasjon formidles til arbeidsplassen, og hvordan skal medarbeidere forholde seg til foreldrene? Vil de at kolleger tidlig tar kontakt? Hvordan vil de møtes når de returnerer til arbeid?

Informasjonsformidling krever kontakt med familien.

Ledere skal også hele tiden motivere til ny innsats. Motivasjonslederskap tuftes på en forståelse av at sorg tar tid. Det krever en gradvis, tilpasset opptrapping av arbeidsoppgaver for de fleste. Ikke få kjenner på prestasjonspress. Omgivelsene venter ofte at det går bedre etter hvert som ukene går, mens de etterlatte kan oppleve at det blir verre, fordi sjokket avtar og det blir mer og mer virkelig hva som har skjedd.

Motivasjonslederskap innebærer også at medarbeidere motiveres til å ta hensyn lengre enn det som mange tror det er behov for.

Dødsfall gjør at mennesker for en kortere eller lengre periode kan miste fotfeste i tilværelsen. Vår identitet er nøye knyttet til de nærmeste vi har. Arbeid innebærer en annen identitet enn å være sørgende, det knytter oss til det stabile og trygge som består uavhengig av hva som skjer i privatlivet.

Forsiktig gjenopptagelse av arbeid gir pauser fra sorgen, bekrefter etterlattes identitet som en person som kan noe og som betyr noe for andre. Det bygger tilhørighet til arbeidsstedet.

Godt lederskap som hjelper etterlatte tilbake i rollen som en produktiv medarbeider, kan bidra til fornyet mening når mye kjennes meningsløst.