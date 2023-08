Artikkelen fortsetter under annonsen

En domstol i Georgia publiserte på sin nettside en liste over tiltalepunkter mot Donald Trump samtidig som en storjury var samlet for å vurdere saken.

Nyhetsbyrået Reuters rakk å se dokumentet før det forsvant etter kort tid fra nettsidene til domstolen i Fulton fylke mandag.

Dokumentet var datert 14. august, hadde tittelen Trump og oppga at saken var «åpen».

Samme dag startet påtalemyndigheten i Fulton fylke, som omfatter Atlanta, sin presentasjon av saken for storjuryen som skal vurdere tiltalespørsmålet.

– Reuters-rapporten om at disse tiltalepunktene er reist, er unøyaktig. Utover det kan vi ikke kommentere, sier en talsperson for påtalemyndighetens kontor i Fulton fylke.

Det er uklart hvorfor det publiserte dokumentet ikke lenger er tilgjengelig.

Rico-lovgivning

Reuters har ikke lyktes å få verken Trump eller representanter for fylkesadministrasjonen til å kommentere saken. Statsadvokat Fani Wallis i Fulton fylke ventes å be storjuryen om å ta ut tiltale mot en rekke personer i forbindelse med forsøkene på å omgjøre valgresultatet i 2020.

Faksimile av dokumentet datert 14. august som vise de potensielle tiltalepunktene mot Trump.

Det to sider lange dokumentet lister opp flere tiltalepunkter som gjelder brudd på Georgias Rico-lov og sammensvergelse for å begå bedrageri.

Det er ventet at aktoratet vil presentere disse tiltalepunktene for storjuryen denne uka, men det er uklart hvorfor dokumentet ble publisert mens juryen fortsatt mottok forklaringer i saken.

Storjuryen har innkalt en rekke vitner før de eventuelt gir grønt lys for tiltalen. CNN melder mandag at denne prosessen ser ut til å gå raskere enn antatt, da minst to vitner er framskyndet fra tirsdag til mandag.

Ba republikaner droppe å vitne

Geoff Duncan, republikaner og tidligere senatsleder i Georgia, er blant dem som er innkalt til å vitne. Han regnes som et nøkkelvitne for påtalemyndigheten, ifølge CNN. Mandag gikk Trump ut i en melding på Truth Social og ba Duncan om å nekte å møte opp.

Duncan, som nå har oppdrag som kommentator for CNN, avsto fra å kommentere utspillet. Duncan har tidligere omtalt sitt vitnemål i saken som en «viktig del av helbredelsesprosessen for Det republikanske parti».

Trumps sak behandles i Atlanta denne uken. Her politibiler som blokkerer en av sidegatene mandag.

Jen Jordan, et demokratisk tidligere senatsmedlem i delstaten, bekrefter til AP at hun ga en rundt 40 minutters vitneforklaring for storjuryen mandag.

Amerikanske medier melder også at republikaneren Gabriel Sterling, ansvarlig for delstatens valgsystem, mandag ble sett på vei inn i rettsbygningen.

Mulig fjerde tiltale

I forkant av rettsbehandlingen, som startet bak lukkede dører mandag, ble det satt opp barrierer og veisperringer rundt domstolen i delstatshovedstaden Atlanta.

Dersom Trump blir tiltalt i Georgia, blir det den fjerde tiltalen mot ham på under fem måneder, og den andre tiltalen som gjelder forsøket på å få omgjort Joe Bidens valgseier.

Dersom Trump blir tiltalt i Georgia, blir det den fjerde tiltalen mot ham på under fem måneder, og den andre tiltalen som gjelder forsøket på å få omgjort Joe Bidens valgseier.

Etterforskningen i Georgia ble utløst av et opptak av en telefonsamtale til statens valgansvarlige Brad Raffensperger. Der ba Trump ham «finne» det antall stemmer han trengte for å vinne.