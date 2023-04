Artikkelen fortsetter under annonsen

Godkjenningen gjør at reformen får president Emmanuel Macrons signatur innen 48 timer, melder fjernsynsstasjonen BFM.

Arbeidsminister Olivier Dussopt sier at reformen skal implementeres fra 1. september.

Det har vært omfattende demonstrasjoner mot reformen, som blant annet innebærer at pensjonsalderen heves fra 62 til 64 år og at opptjeningsperioden for å få full pensjon økes til 43 år.

Demonstrasjonene har ikke bare rettet seg mot innholdet i reformen, men også mot det faktum at president Emmanuel Macron brukte en grunnlovsbestemmelse til å presse den gjennom uten en endelig avstemning i nasjonalforsamlingen.

Noen deler av reformen har imidlertid juridiske mangler, ifølge grunnlovsdomstolen.

Men domstolen avviser kravet fra venstresiden i fransk politikk om at det må holdes folkeavstemning over pensjonsreformen. I en meningsmåling i forrige måned sa 71 prosent at de støtter folkeavstemning. 67 prosent sa at de ville ha stemt nei til reformen i en slik avstemning.

Ytre venstre-leder Jean-Luc Mélenchon lover å fortsette motstanden mot reformen.

– Kampen fortsetter og må samle styrke, skrev han på Twitter etter grunnlovsdomstolens kunngjøring.

Heller ikke ytre høyre-leder Marine Le Pen gir opp. Hun uttaler at reformens skjebne «ikke er forseglet», til tross for grunnlovsdomstolens konklusjon.

Fransk opposisjon har levert inn en ny anmodning om folkeavstemning, noe grunnlovsdomstolen skal vurdere i begynnelsen av mai.