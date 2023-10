Artikkelen fortsetter under annonsen

I en dramatisk og velregissert video viser den nye organisasjonen Aksjon for Norsk Eierskap – initiert av Roger Hofseth og Knut Flakk – hvordan formuesskatten gjør at mer og mer av Norge eies fra utlandet. Sentrale kritikere påstår at formuesskatten fører til «døden for norsk eierskap» og viser til at utlendingene nå eier aksjer for nesten 2000 milliarder kroner på Oslo Børs.

Men det er ikke utlendingene som eier oss, det er vi som eier verden. Bare Oljefondet alene eier utenlandske aksjer for 11.000 milliarder kroner, altså mer enn fem ganger så mye som alle utlendinger til sammen eier på Oslo Børs. I tillegg kommer alle nordmenn som privat eier utenlandske aksjer og alle som sparer til pensjon eller av andre grunner har investert i globale aksjefond.

Skattemotstanderne er i tillegg bekymret for at regjeringens økte skatter fører til mindre utenlandske investeringer i Norge. Men her kan vi merke at argumentasjonen deres ikke er helt konsistent, for investeringer og eierskap er nemlig to sider av samme sak. Utlendinger som investerer i Norge overtar også (stort sett) eierskapet til investeringene.

Aksjon for Norsk Eierskap påstår at formuesskatten flytter eierskap til utlandet, men lar være å vise den motsatte strømmen – nemlig de utenlandske investeringene som havner i Norge.

Hvor flott er det ikke at utlendingenes arbeidende kapital jobber hos oss i stedet for å bygge bedrifter i andre land?

Men tallene viser uansett at Aksjon for Norsk Eierskap ikke trenger å frykte at utlendingene overtar bedriftene våre – og det er heller egentlig ingen logisk grunn til at formuesskatten skulle hjelpe utlendinger på denne måten.

Man kan likevel forstå at det føles urettferdig å betale en skatt som utlendingene slipper å betale. Men igjen får vi bare servert halve historien, for utlendingene betaler jo skatter i sine hjemland på samme måte som vi nordmenn betaler skatter i vårt hjemland. Stort sett alle land i Vest-Europa unntatt Norge og Sverige har skatt på arv eller gave, noe som kan gjøre at familiebedrifter gradvis tappes for kapital ved hvert generasjonsskifte og ender opp med å bli kjøpt av utlendinger, som slipper unna arveavgift.

Urettferdig?

Ifølge en amerikansk professor kan Norge – sammen med Kina og Midtøsten – sammenlignes med «400 kilos gorillaer» med dype lommer som sitter klare til å kjøpe opp utenlandsk eiendom.

Å koble formuesskatten til fordeler for utlendinger er trolig et lurt pr-grep, siden det bygger på en populær skepsis mot utenlandsk eierskap. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har jo blant annet uttalt at han vil kjøpe tilbake Norge bit for bit.

Men motstanderne av formuesskatt trenger ikke fokusere på urettferdighet eller konstruere tåredryppende eksempler for å finne gode argumenter for saken sin.

Hvis vi holder miljøskatter utenom, så kan vi litt uformelt si at den beste skatten er den folk aldri tenker på og som de dermed ikke gjør noen tilpasninger for å unngå. Satt litt på spissen, så holder det derfor for motstanderne å påpeke at de misliker formuesskatt så mye at de er villig til å gjøre store tilpasninger for å unngå den.

Frykter de at dette virker usympatisk, så kan de heller si det samme på økonomispråket: Det er optimalt med lav skatt på formue fordi formue er elastisk. Dette argumentet er helt i tråd med klassisk økonomisk teori. Selv om norsk forskning viser at formuesskatten ikke har medført så store tilpasninger som man skulle tro, har vi jo nylig sett at mange eiere har tilpasset seg ved å flytte til Sveits.

Problemene med skatter må veies opp mot at skatter gir staten inntekter og kan bidra til omfordeling. Formuesskatten fungerer veldig bra til omfordeling, men skatteinntektene den bidrar med, står ikke i stil til oppmerksomheten den får. Bare moms alene gir 13 ganger mer inntekter enn formuesskatten.

Momsen er i tillegg en bedre skatt på den måten at den er laget for at folk skal tenke minst mulig på den. Riktignok betales moms i stor grad også av vanlige folk. Men – så brutalt som det kan virke – kan det finnes gode grunner for å skattlegge vanlige folk mer enn rike bedriftseiere, nettopp fordi vi vanlige folk ikke gjør så store tilpasninger når staten øker skattene våre.

Politikere vil jo, i motsetning til økonomer, også ta hensyn til hva som er populært blant velgerne. For eksempel har vi gunstig eiendomsbeskatning, selv om ingenting er mindre elastisk enn tomter.

Det er trolig noen pr-folk som har gått gjennom disse argumentene og funnet ut at de selger dårligere enn de mer følelsesstyrte argumentene om at verden er så urettferdig for norske eiere. Og det har de trolig helt rett i. Men formuesskattedebatten blir bedre hvis vi lar den bygge på fakta i stedet for følelser.