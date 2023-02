Alexander W. Cappelen Professor ved Norges Handelshøyskole/FAIR-The Choice Lab

Hvilken feil velger du? Å gi støtte til for mange eller for få? Hva synes du er mest problematisk: At folk får mindre enn de fortjener, eller at folk får mer enn de fortjener? Svaret påvirker din holdning til velferdsstaten.

2 min Publisert: 16.02.23 — 20.01 Oppdatert: 8 timer siden