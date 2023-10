Artikkelen fortsetter under annonsen

Næringsliv og miljøproblemer trenger hverandre.

For det første: Enhver ineffektivitet er en mulighet til å tjene penger.

Gode bedrifter lever av å løse problemer og utnytte ineffektiviteter. De kjøper der det er billig og selger der prisen er høy og betalingsvilligheten dermed større. De løser kundenes problem til en kostnad som er lavere enn gevinsten. De finner opp nye løsninger som har høyere verdier, eller lavere kostnader, enn de som finnes allerede. Så lenge betalingsvilligheten for et produkt er høyere enn kostnaden, så er det profitt å hente.

Et miljøproblem er en ineffektivitet. Om et miljøproblem eksisterer så betyr det at verdien av å kutte et utslipp, for eksempel, er høyere enn kostnaden ved kuttet. Eller kanskje er verdien av å verne gammel skog høyere enn verdien av tømmeret. I slike situasjoner finnes en ineffektivitet, og et samfunnsøkonomisk tap, enten det er snakk om utslipp eller naturvern.

Som ved andre ineffektiviteter er det gevinster å hente om problemet løses. Om en brøkdel av gevinsten tilfaller en privat aktør som bidrar med løsningen, så er det profitt å hente der et miljøproblem finnes.

I tråd med denne logikken er det mange eksempler på bedrifter som tjener penger på å løse miljøproblem. Tenk for eksempel på lavutslippsbiler, resirkuleringstjenester og bedrifter som renser vann eller tilbyr økoturisme.

For det andre: Motivasjonen til å løse et miljøproblem er størst om en kan tjene penger på det.

Løsningen på miljøproblem er et typisk fellesgode. Det er ofte teknisk vanskelig å løse miljøproblem som vannforurensning og resirkulering, så hvem som helst kan ikke løse disse. Løsningen må dessuten være tilstrekkelig billig. Miljøvernere trenger derfor aktører som har ekspertise og motivasjon til å løse problemet til en lav kostnad, og da kan næringsliv og profitt være til stor hjelp.

Samtidig kan miljøorganisasjoner være nødvendige for å verifisere og annonsere troverdig at problemet er løst. Bedriften vil ikke nødvendigvis selv ha troverdigheten som trengs når den påstår å ha bidratt til en miljøløsning. Coca-Cola, for eksempel, har et samarbeid med Verdens naturfond som gjør vannrensing troverdig og dermed profitabel.

Dette gjensidige avhengighetsforholdet var temaet for min første forelesning her ved Stanford Graduate School of Business. Her er det mange studenter som er nysgjerrige på hvordan de kan kombinere en karriere i næringslivet med muligheten til å gjøre verden bedre. Stanford har etablert en ny skole innen bærekraft – Stanford Doerr School of Sustainability – og sammen med business-skolen tilbyr vi kombinasjonsprogram innen økonomi og bærekraft.

Hva med politikk, regulering og myndigheter?

Det var bevisst å utelukke disse fra symbiosefortellingen ovenfor. Kanskje noe overraskende – for naturligvis er det først og fremst politikeres oppgave å regulere utslipp og verne natur.

Likevel kan evnen til å implementere løsningene være størst hos profittmaksimerende bedrifter med høyt utdannet arbeidskraft. Om bedrifter skal bli motiverte til å løse miljøproblemer, trengs det rett politikk og regulering. For eksempel vil miljøvennlig transport lønne seg så snart konkurrenter som forurenser mer, sliter med avgifter eller miljøtekniske krav. Eller det kan være nødvendig å privatisere løsningen, som å beskytte patenter på ny miljøvennlig teknologi.

Nødvendig politikk kan altså dreie seg om å skattlegge forurensende aktivitet, beskytte avtaler og innovasjon, eller etablere markeder (som utslippsmarkeder). Da kan symbioseforholdet blomstre, kanskje helt uten subsidier og en aktivistisk stat som selv inngår partnerskap med næringslivet.

Om staten ikke bare er en passiv regulator, men også en aktiv partner, oppstår en rekke nye muligheter for bedriften. Da vil de ikke bare kunne tjene brøkdelen av effektivitetsgevinsten som oppstår når et miljøproblem løses. I tillegg vil de kunne få tilgang til dypere lommer, subsidier og mye budsjettbetingelser de kan forhandle om i etterkant.

President Joe Bidens såkalte «Inflation Reduction Act» har en rekke spesielle støtteordninger for amerikanske eksportører og de som konkurrerer mot import. Disse ordningene kan ikke forklares med å vise til miljøhensyn og kostnadseffektivitet alene. De som har bygget opp det største nettverket og har smarte politiske strategier, kan tjene godt på å påvirke de politiske pakkene.

Det finnes jo mange måter å tjene penger på – en må ikke nødvendigvis løse problemer.

