Mari Rege Professor i samfunnsøkonomi, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

Kampen for selvbildet kan bremse energiomstillingen I Norge er vi oppsiktsvekkende lite bekymret for klimautfordringene sammenlignet med andre land. En årsak kan være at vi bagatelliserer klimakrisen fordi den går på selvbildet løs.

2 min Publisert: 23.03.23 — 19.58 Oppdatert: 13 timer siden