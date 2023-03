Artikkelen fortsetter under annonsen

Lobbyvirksomhet kan være både nyttig og skadelig.

Det er nyttig at politikere får informasjon fra dem som vet hvor skoen trykker. Bedrifter og organisasjoner har kunnskap om sine kostnader av politiske tiltak. De kjenner til mulighetsrommet og kan avdekke uante muligheter. Med åpne dører og utveksling av informasjon kan byråkrater og politikere lære, oppdatere seg og komme frem til fornuftige kompromiss.

Men tilgangen til makt er ujevnt fordelt. Store, gamle aktører har nettverk og ressurser til å få tilgang. De som alt er bundet til solnedgangsnæringer, har alt å tape på moderniserende reformer og mye å tjene på å pleie sine politiske kontakter og ansette eks-politikere med tilgang til Stortinget.

Andre interesser er ikke engang representert. Bedrifter som kan tjene på fremtidsrettede reformer har ennå ikke profitt å beskytte, kontakter de kan benytte, og de fleste har ennå ikke etablert seg. Motivasjonen er sterk for å beskytte egen profitt, men svak for å jobbe for fellesgoder som naturvern. Dessuten må kampen for naturvern vinnes hvert år, mens utbyggere trenger kun å vinne én gang. Lobbykampen er ikke rettferdig.

Hva bestemmer om lobbyvirksomheten er nyttig, eller urettferdig og skadelig?

Er det mulig for velgerne å utnytte disse politiske kreftene, istedenfor at de utnytter oss?

Svarene kommer an på om vi slår på lyset eller fortsetter i mørket.

Progressive land har i økende grad lobbyregistre. Der må en registrere hvem som møter, eierskap, interesser, finansiering, tematikk og kanskje også de fakta som blir presentert.

Med offentlige registre blir det vanskelig å lytte til den lyssky tilkarringsvirksomheten. De som driver med slikt vil ikke nå frem. Når man kan se at møtevirksomheten til én aktør øker, kan andre balansere dette ved å øke egen innsats. Når lobbyistenes påstander må dokumenteres og offentliggjøres, kan de lettere kontrolleres og imøtegås. Med offentlige registre får vi en opplysende konkurranse om kunnskap istedenfor tjenesteutveksling i mørket.

Lobbyregistre er dessuten nødvendige for forskere og andre som vil lære om effekten av lobbyvirksomhet. Heldigvis har USA, Canada og EU hatt registre lenge. Databasene avslører at bedrifter tjener på lobbyvirksomhet og profesjonelle lobbyister taper når deres personlige kontakter mister politisk makt. Registrene viser også at lobbyvirksomheten har økt de senere år, og de dokumenter Equinors 67 møter i Brussel, for eksempel.

Selv om vi ennå ikke har slått på lyset i Norge, er det naturlig å gjette at motivasjonen for tilkarringsvirksomhet er ekstra stor her.

Vi har store ressurser uten naturavgifter og grunnrenteskatt. Vi har en rik regjering som deler ut subsidier og støttetiltak og prater løssluppent om partnerskap med private og om statlige «missions». Slike begrep er som blod på tann for dem med profitt og markedsmakt å beskytte. Norge er et lite land der personlige kontakter er lett å etablere og pleie. Våre representanter har gullkort til korridorene, lønnsomme PR-byråer og gode jobbmuligheter for avgåtte olje- og energiministre.

Norge burde derfor ha vært i front med å regulere, offentliggjøre, og belyse lobbyvirksomheten. Men isteden sakker vi akterut. Norge er igjen kritisert av Greco, Europarådets organ mot korrupsjon, som viser til korrupsjonsrelaterte utfordringer med tette nettverk og interessekonflikter. OECD etterlyser og anbefaler offentlige lobbyregistre.

Til og med PR-bransjen støtter innføringen av lobbyregistre. Det er blitt foreslått en rekke ganger, men regjeringsvante partier har alltid satt foten ned:

De argumenterer for at det skal være en lav terskel å kontakte de folkevalgte med konfidensiell informasjon. Men terskelen blir lav om små aktører får fritak eller forenklet registrering.

De argumenterer for at registre er arbeidskrevende. En slik kostnad bør uansett innføres for de som får og gir tilgang til våre budsjetter.

De argumenterer for at det vil finnes en gråsone, og at møter vil flyttes ut av Stortinget for å unngå registrering. Begge deler kan begrenses med klare regler og sanksjoner for overtredelser.

De argumenterer for at representantene selv kan gjøre etiske vurderinger. Men det blir som å overlate havresekken til bukken – eller vernevurderingen til skogeieren.

Disse motargumentene er tilgjengelige på Stortingets egne sider.

I motsetning til lobbyvirksomheten selv, må disse offentliggjøres.

Det er derfor vi kan se at de ikke holder.

@BardHarstad

Bård Harstad er tildelt Det Norske Videnskaps-Akademiets HumSam-pris for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap for 2023. Kronikkens tema står sentralt i Harstads prisforelesning, som holdes i Akademiet mandag.

