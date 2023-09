Artikkelen fortsetter under annonsen

Det nærmer seg fremleggelse av statsbudsjettet. Samtidig sparket Finansdepartementet forrige uke i gang arbeidet med den neste perspektivmeldingen. Perspektivmeldingen legges frem for Stortinget hvert fjerde år. Her ser Finansdepartementet inn i glasskulen og presenterer fremtidens økonomiske utfordringer for Norge.

Mens statsbudsjettet handler om kortsiktige valg, handler perspektivmeldingen om langsiktige valg.

Det er liten tvil om at den neste perspektivmeldingen kommer til å slå fast det samme som de foregående har gjort i rundt 20 år: Vi må arbeide mer, vi må arbeide lenger, og flere av oss må arbeide.