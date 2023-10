Artikkelen fortsetter under annonsen

Det kan være frustrerende å lese statsbudsjettet. Det er nok spesielt ille for de som har jobbet med offentlige utredninger og faglige debatter. For trass i at regjeringen bør vite bedre, er det mye tilgjengelig kunnskap som glitrer med sitt fravær mellom tallene.

Dette får alvorlige konsekvenser.

Én konsekvens er at vi taper natur.