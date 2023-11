Artikkelen fortsetter under annonsen

Morten Christensen (54) er en av få som har lykkes med snuoperasjoner av mindre hoteller med særpreg. På får år har han bygget Unike hoteller til å bli en kjede med 14 hoteller.

– Utrykningsbilen er klar, sier Christensen.

Vinden blåser surt utenfor Hotel Wassilioff i Stavern. Sommerturistene har for lengst forlatt skjærgårdsidyllen, og isbaren er stengt

Selv om de høstlige vinddragene har tatt regi, er hotellobbyen på det tradisjonsrike hotellet fylt av gjester.

Hotelleier om marerittgjesten: – Like greit å gi dem pengene tilbake Kjedegründer Morten Christensen i Unike Hoteller har merket at det er spesielt en type gjester som er vanskelig å «please». 01:42 Publisert: 25.10.23 — 02:45

Dette er ett av flere hoteller hvor Christensen har snudd underskudd til overskudd.

– Vi kjøper bare ulønnsomme hoteller som har gått litt dårlig. Og vi har snudd alle, sier Christensen.

Han har utviklet sin egen metode og er blitt en hotellbransjens svar på «Hellstrøm rydder opp».

Morselskapet Unike hoteller har hatt en lønnsom vekst som har ført selskapet inn på den celebre over DN Gaseller.

Sjekk listen med årets DN Gaseller på DN.no/gaselle. Registrer profil og last ned diplom.

Gasellene 2023 Dagens Næringsliv presenterer hver høst lister over de beste norske vekstbedriftene, basert på de siste års regnskapstall.

Gasellene er Norges raskest voksende og mest vellykkede bedrifter. En gaselle må ha minst doblet omsetningen på fire år, og tjene penger.

Totalt var det over 3200 selskaper som tilfredsstilte vekstkravene.

I hver region blir det kåret en gasellevinner. I tillegg blir det kåret en landsvinner.

Hotell med forviklinger

En av dem som vet hvor vanskelig det er å drive hotell, er netthandelsgründer Eric Sandtrø.

Etter at han solgte seg ut av Komplett, kjøpte han Hotel Kong Carl i Sandefjord. Hans egentlige jobb var å bygge opp Fjellsport.no.

Sandtrø legger ikke skjul på at hotelleventyret ble langt tøffere enn han trodde. Hotellet gikk med underskudd hvert eneste år.

– Det er ikke bare å åpne et hotell som i «Hotell i særklasse» og smile. Å drive hotell virker gøy, men jeg har fått stor respekt for at det er et eget fag, sier Sandtrø.

Hotel Kong Carl i Sandefjord var Eric Sandtrøs hotelldrøm, men driften skulle vise seg å bli utfordrende. Derfor inngikk han partnerskap med Morten Christensen. (Foto: Per Thrana) Mer...

Etter ti år som hotelleier måtte han ta grep.

– Vi drev på dugnad, og de økonomiske resultatene var ikke noe å skryte av. Vi måtte ta noen valg.

Sandtrø hadde hørt om Morten Christensens snuoperasjon som hadde fått fart på Hotel Wassilioff i Stavern. En telefonsamtale ble starten på et partnerskap og en kjede der Hotel Kong Carl ble innlemmet.

– Vi ble enige om å leke sammen. Da ble det en kjede, sier Sandtrø som nylig innkasserte 150 millioner kroner etter å ha solgt Fjellsport-aksjer til Egmont.

Gevinsten fra netthandel går nå i hovedsak til nye hotellinvesteringer.

– Det var ikke planen å bli med på noe hotelleventyr, men hvorfor ikke når det først ble sånn?

I dag er de et radarpar med Sandtrø som styreleder, mens Christensen leder et konsern med over 200 millioner kroner i samlet omsetning og et resultat før skatt på nærmere 20 millioner i år.

I første fase sikret de seg flere hoteller langs Vestfold-rivieraen. Etter pandemien åpnet det seg nye muligheter. Nå kontrollerer han også hoteller blant annet i Morgedal, Notodden og langs Sognefjorden.

Mortens metode

Christensen var økonomidirektør i den nå oppløste hotellkjeden First før han brøt opp og begynte sin første snuoperasjon på Wassilioff Hotel for 11 år siden.

Christensen går med kjappe skritt gjennom korridoren. Det er mye å rekke over. Ofte passerer skrittelleren 20.000 skritt på en dag.

– Du må gidde. Skal du stå og ønske velkommen, kan du ikke være hjemme med familien.

Unike hoteller * Hotellkjede med hovedkontor i Sandefjord. Samlet konsernomsetning er på over 200 millioner kroner. * Porteføljen består i dag av Grand hotell i Åsgårdstrand, Tvedestrand Fjordhotel, Tollboden hotell i Kragerø, Grand hotell i Arendal, Arendal herregaard spa & resort, Seljord hotell, Morgedal hotell, Hankø hotell & spa, Brattrein hotell i Notodden, Hotel Kong Carl i Sandefjord og Hotel Wassilioff i Stavern. * På Vestlandet er Leikanger fjordhotell og Fjordslottet hotell på Osterøy innlemmet i kjeden. Kjeden skal også drifte Grand hotell Byparken som nå bygges på Kongsvinger. * De fleste hotellene er egeneide, mens for andre er inngått driftsavtaler med byggeier.

Når han overtar nye hoteller, har han utviklet sin egen metode.

– Det er mange små triks for å skape liv og forventninger, men det er arbeidskrevende. Man må stå i det for å skape omsetning.

Mange går inn i hotellbransjen med store drømmer og uten å tenke business. – Jeg er forretningsmann. Det viktigste er å forstå kunden, sier Morten Christensen. (Foto: Per Thrana) Mer...

Hotel Wassilioff i Stavern var det første hotellet kjedegründer Morten Christensen overtok. – Det er dette hotellet som betyr mest for meg siden det var starten, sier Christensen som har hotellfagskole fra Cornell i bagasjen. (Foto: Per Thrana) Mer...

– Jeg analyserer ekstremt mange hoteller og vet akkurat hva jeg skal se etter. Derfor trenger jeg ikke mye bakgrunnsmateriale, sier Christensen.

Mange av tiltakene har umiddelbar effekt. Nylig anskaffede Brattrein hotell på Notodden, ble fullbooket etter halvannen måneds drift.

– Må du være like bøllete som Hellstrøm for å lykkes?

– Nei, ikke bøllete, men bestemt. Jeg spør aldri hva de har gjort før. De ansatte blir trygge på det er en tydelighet. De har også tatt ting til seg etter å ha vært med på en smertefull prosess. Alle vil være med når det går bra.

Lokale fyrtårn

Han legger ikke skjul på at den delen av bransjen han opererer i har vært preget av cowboytilstander med bedragerier, konkurser og hyppige branner.

I sitt nærområdene er hotellene likevel lokale fyrtårn. Noen ganger har det vært konflikter og generasjonsskifter som har bidratt til at driften har sklidd ut. Ofte møter han de samme unnskyldningene om hvorfor det ikke har gått bra.

Samtidig har han respekt for at hvert hotell har sin historie. Hotellene skal fylle flere roller, og derfor vil han ikke sette merkelapper som konferansehotell. Det viktigste er å treffe på konsept og driftsform, ifølge hotelldirektøren.

Hotel Wassilioff bærer historien til en russisk desertør. Her besøkte Kong Haakon hotellet i 1938. (Foto: Per Thrana) Mer...

Mens de vanlige kjedehotellene vanligvis ikke går under 90–100 rom, har hotellene i kjeden bare 50 rom i snitt, men er likevel helårsåpne.

– Vi må tenke på hva som er mest lønnsomt, og det er at hotellet er åpent.

– Er det lett å bli en gnier i forsøket på å skape lønnsomhet?

– Man må være villig til å bruke penger for å tjene penger. Noen løper rundt og blåser ut telys for å bruke dem om igjen, men da risikerer man å spare seg til fant. Det verste jeg vet er avskrudde lys i lobbyen. For som gjest skal man føle seg velkommen.

Har laget en egen duft

Noe av det første han gjør etter å ha kjøpt et hotell er å kjøpe kaffekanner i sølv. For det skal være litt stil.

– Vi er ikke som alle andre. Vi tør litt og er ikke redde for litt svulmende bilder. Art deco, barokkstil og fløyel, det er oss.

Hotellene uniformeres og får emblemer med løver, ørner og gull.

– Jeg er maksimalistisk og jobber med å putte inn ting andre tar ut. På regnearket kan det effektivt ut med et strippet rom, men det er et skjæringspunkt med kundetilfredshet.

Christensen har til og med utviklet en egen duft som skal passe inn i hotellene.

Når kjeden overtar nye hoteller, rykker de inn med en standardpakke som en egendesignet signaturseng. I fargepaletten er det mye sort, gull og kongeblått. – Kanskje blir det litt mye av det gode, ifølge sjefen. (Foto: Per Thrana) Mer...

Thon-hotellene er kjent for skarpe farger. – De har sin knæsje stil, vi har vår, sier hotelldirektøren som er kjedens egen interiørkonsulent. (Foto: Per Thrana) Mer...

Overtok Jahre-villaen

Selv har kjedegründeren et spektakulært hovedkontor. For på et høydedrag over Sandefjord ligger Anders Jahres mytiske villa Midtåsen.

Her har Unike hoteller ikke bare overtatt driften av selskapslokalet og hotellet. Inne i særpregede bygget har kjeden funnet plass til administrasjonen.

Akkurat nå er det innspilling av neste sesong av TV 2-serien Forræder. På utsiden står en rekke biler med sotede vinduer. Inne gjøres det de siste prøvene før deltagerne ankommer neste dag.

– Her har det vært fest før, sier Christensen mens han viser den enorme eiendommen som leies på en langtidskontrakt med kommunen.

Økonomifunksjoner og innkjøp er løftet til konsernnivå. Selv bruker han morgenkaffen og kveldsstunder til å godkjenne fakturaer. Selv om hotellene er gamle, så er kjeden oppdatert på teknologi.

– Jeg investerer heller i teknologi enn en stor ledergruppe.

I den gamle villaen til Anders Jahre, kjent som Midtåsen, går den ene romfløyen under navnet Onassis-fløyen etter besøkene fra den greske rederen. Villaen driftes nå av Unike hoteller. (Foto: Per Thrana) Mer...

– Når Morten ringer og sier han har kjøpt et nytt hotell, så er det bare å rydde kalenderen i to uker, sier administrasjonssjef Synnøve Frugaard som holder vanligvis holder fortet ved hovedkontoret på Midtåsen. (Foto: Per Thrana) Mer...

Jakter drømmehotellet

Ofte blir kjedesjefen overrasket over hvilke hoteller som dukker opp.

– Vi får tilbud om hoteller hver uke, forteller han.

Hovedstrategien er å eie bygningene selv. Da kan de bygge sitt eget konsept og stil uten løpende diskusjoner med huseier.

Så langt er det investert 200 millioner kroner i kjøp og oppgradering av eiendom. Og det jobbes med videre ekspansjon blant annet i Danmark.

– Drømmehotellet rykker nærmere. Det henger sammen med at vår løfteevne øker, og at alt er i omløp bare man er tålmodig.

