– Det var høy risiko. Jeg hadde kniven på strupen.

Mats Ola Martinsen var 25 år og lidenskapelig interessert i trening. Så avbrøt han siviløkonomistudiet i Bodø for å klemme til med sitt eget treningssenter.

Sammen med en studiekamerat ble det skrapet sammen studielån og en selgerkreditt på 2,6 millioner kroner.

Ett tiår senere har han på rekordtid bygget treningskjeden Feel24 som nå teller over 60 sentre.

Denne høsten har han vært på turné og innlemmet syv nye sentre.

Nå som Feel24 har vokst seg ut av Nord-Norge, rykker kjeden også inn i Sør-Norge. Det store livsprosjektet er å dra folk ut av sofaen og gjøre trening mer tilgjengelig for folk – også utenfor storbyene.

– Selv ser jeg ikke på dette som konsolidering. Vi er ingen finansaktør med et bestemt omsetningsmål. Målet er å lage et best mulig treningstilbud.

Åpenbaringen

Den lave solen kommer ikke ned til surfeparadiset Unstad på denne tiden av året. I tre år satt han på hjemmekontor i oldefarshuset på Unstad og bygget grunnmuren for treningskjeden.

Nå er selskapet regionvinner i DNs Gaselle-kåring.

De siste årene er treningsinteressen blitt en kjempebutikk. Feel24 hadde i fjor langt bedre marginer enn Sats. I år gjør omsetningen enda et kraftig hopp, fra 130 til 200 millioner kroner.

Kjedens overskudd på 23 millioner kroner i fjor, bidro til at Feel24 nå topper Gaselle-listen i regionen.

Selskapet er tidligere omtalt i Finansavisen.

Naturen i Lofoten har i en årrekke vært hans eget treningsstudio. Selv har han drevet med aktiviteter som surfing, fjellturer, golf og splitboard.

For hans egen del har trening vært viktig i utfordrende perioder i livet og for å holde motivasjonen oppe.

– Det ble en åpenbaring både for mat, søvn, rutiner og selvtillit. Når man er i bedre form, blir alt lettere.

Selv om Mats Ola Martinsen lever av å få folk til å trene inne, er han selv svært i glad i å bruke naturen som treningsarena. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

Det store steget

Det første treningssenteret eide han bare et par år før han tok en liten gevinst og videresolgte senteret. Han sugde til seg læring. Men det viktigste av alt: Han var i gang.

– Jeg har alltid sagt at jeg skal drive for meg selv, uten å vite helt hva. Jeg ville designe min egen fremtid med fleksibilitet, god inntekt og «passion» for noe.

I en mellomperiode bygget han opp flere sentre som samarbeidspartner med Sky Fitness med utspring i Bodø.

Så tok han mot til seg og tok det store steget.

I 2018 fikk han med seg seks sentre fra samarbeidet, og startet opp Feel24 i egen regi.

– Jeg bare satte meg i bilen og kjørte til Tromsø. Det var skummelt å skulle bygge sitt eget konsept. Det gikk en dag, og så bestemte jeg meg for å kjøre på med Feel. Da var det bare opp til meg selv.

Det tok ikke lang tid før han gikk i gang med oppdrag Nord-Norge, hvor målet var å bli den ledende treningskjeden i landsdelen.

– Det var et stort steg å gå fra ett til to senter. Etter at jeg passerte åtte handlet det om å danne en organisasjon og å få med seg de riktige folkene. Og vi har truffet på alle sentrene.

Andelen nordmenn som trener på senter har økt markant de siste årene. Flere av sentrene har egne soner for eldre. I hans øyne er noe av det morsomste at også folk på over 90 trekkes til treningssentre.

– Trening er ikke lenger noe som skjer i mørke kjellere for å bygge kropp.

Spa og golfsimulator

I kommunesenteret Leknes er ett av de store flaggskipene i kjeden. Senteret har både spaavdeling, squash og golfsimulator.

– Her er det store vinduer og du kan se flyene lande på flyplassen mens du trener, sier treningsgründeren.

Selv unngår han å trene på egne sentre, for å få mest mulig effekt ut av den tilmålte treningstiden han har som småbarnsfar.

I storbyene var det Sats gikk i front med å bygge treningsindustrien med sine fullsortimentssentre med både gruppetimer og velværefasiliteter.

De siste årene har treningskjempen med over 700.000 medlemmer slitt i motbakke med halvert aksjekurs og sviktende lønnsomhet gjennom pandemien. Nylig ble det gjort betydelige kutt i søsterkjeden Fresh Fitness for å rendyrke kjeden som lavpriskonsept.

Etter hvert har flere lavprisaktører kommet inn, som Jens Rugseth-kontrollerte Evo og Mova Group/Nr1 Fitness.

Feel-kjeden har en kombinasjon av noen få fullsortimentssentre, mens de fleste er i lavprissegmentet. I bransjen er det et velkjent problem at mange hopper av og på. Med en månedspris fra 379 kroner, mener Martinsen at de fleste fortsatt tar seg råd.

– Hadde vi tatt bedre betalt ville det blitt mer frafall i dyrtiden.

I fjor var treningssenterbransjen tilbake på før-pandeminivå med en samlet omsetning på over seks milliarder kroner, ifølge Virkes treningsrapport.

– I løpet av de siste årene har vi sett en stor vekst i mangfoldet av sentre samt ulike former for treningskonsepter og medlemskap. Et mer mangfoldig tilbud tror vi bidrar til at rekordmange nå trener på senter og særlig stor vekst ser vi i de yngste og eldste aldersgruppene, sier Morten Mørland som er Virkes bransjeleder for aktiv helse.

Gründertilværelsen kan være altoppslukende. – Det er viktig å beholde mest mulig av seg selv oppe i dette. Det betyr mer enn at jeg kan ta businessen enda et knepp, sier Martinsen som ser utover fjellene i Lofoten. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

Har designet 50 sentre

Gründeren har selv designet over 50 sentre og begynner å få mengdetrening.

– Jeg synes det er morsomt se hvordan man får til det perfekte senteret, men jeg blir jo litt autistisk av det, erkjenner Martinsen.

På skjermen er han i ferd med å tegne inn de ulike apparatene skal plasseres. Ofte går han rundt med linjal og målbånd på sitt eget kontor for optimalisere plasseringen.

– Vi har klart å skape engasjement på sentrene, og det er blitt en stor del av suksessen, sier han.

Vokst opp med hardt arbeid

På et jorde midt på Vestvågøy ligger kontoret til familiebedriften Trygve Martinsen & Sønn.

På nabokontoret til treningsgründeren sitter faren Harry Martinsen (66) som driver en entreprenørvirksomhet med over 20 ansatte.

Mats Ola Martinsen deler kontorlokaler med faren sin Harry Martinsen som er en lokalentreprenør. Faren legger ikke skjul på at han er stolt over det sønnen har fått til. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

I familiebedriften fikk sønnen opplæring i hardt arbeid og i driften av et selskap.

– Jeg har alltid trødd i ræva etter han bestandig, både i jobben som entreprenør og på gård. Jeg har ikke fått noe gratis, sier Mats Ola Martinsen.

Faren hadde ikke forutsett at sønnens treningskjede skulle bli større enn familieselskapet.

– Nei, er du gal. Da han kuttet ut skolen, syntes jeg ikke det var en god idé. Nå er man jo litt imponert, sier en tydelig stolt far.

Fra kontoret har Martinsen-familien fin utsikt over Lofottindene.

Treningsgründeren tror det er en fordel å sitte litt unna sentrene. Det gir ham en ro til både å analysere behovene og å utvikle en organisasjonsstrategi.

