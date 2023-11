Artikkelen fortsetter under annonsen

Lofottindene speiler seg i bukten i Ballstad, ett av Lofotens travleste fiskevær.

Her har familien til gründer Trond Ketil Nilsen (53) i flere generasjoner levd av det havet har å tilby. Nå har han bygget opp Hemmingodden lodge.

– Jeg drømte om å utnytte eiendommen, sier gründeren.

Trond Ketil Nilse og faren Harald Nilsen ved den nybygde badstuen. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

De utradisjonelle rorbuene står på påler ut i sjøen og har store vindusflater for å få inn mest mulig av naturen.

– Her dreiv jeg med «fæsk», sier far Harald Nilsen (76) som i en årrekke hadde egen sjark.

Rorbuene på Hemmingodden Lofoten Fishing Lodge stikker ut i sjøen med utsikt over Ballstad. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

Han synes det er rart å se hvordan en helt annen næring har overtatt odden som har vært i familiens eie i over 40 år.

– Jeg hadde ikke tenkt at det skulle bli sånn, sier faren.

Til sammen har ekteparet brukt 30 millioner på å utvikle en lodge og en restaurant. Etter at anlegget sto ferdig, har omsetningen skutt i været.

Selskapet fikk et knapt overskudd på 400.000 kroner i fjor, og suste inn på DNs Gaselle-liste for 2023.

Gasellene 2023 Dagens Næringsliv presenterer hver høst lister over de beste norske vekstbedriftene, basert på de siste års regnskapstall.

Gasellene er Norges raskest voksende og mest vellykkede bedrifter. En gaselle må ha minst doblet omsetningen på fire år, og tjene penger.

Totalt var det over 3200 selskaper som tilfredsstilte vekstkravene.

I hver region blir det kåret en gasellevinner. I tillegg blir det kåret en landsvinner.

Risikoavers

Året etter at barna hadde flyttet ut, var ekteparet Ellen Cathrine og Trond Ketil Nilsen klare for å gi gass med hvert sitt store livsprosjekt. Hun hadde bakgrunn fra barnevern og startet eget firma innen foreldreveiledning og foredrag. Han gikk i gang med å utvikle fiskemottaket på Hemmingodden til en fiskelodge.

– Jeg kjente på at når barna kunne klare seg selv, så var jeg klar for å bruke livet til noe annet enn å jobbe i bank, sier 53-åringen.

Den nye badstuen til Trond Ketil Nilsen har fått en bro som minner om en landgang. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

Han forlot en trygg jobb i Bodø for overta det tidligere fiskemottaket.

Plutselig var rollene snudd på hodet. For tidligere var han med å avgjøre om næringsdrivende skulle få lån. Nå var han i en situasjon det hans tur å jage finansiering til turismeprosjektet.

– Jeg var nok litt risikoavers, sier Nilsen om sin fortid.

Tok tenkepause som yrkesfisker

Før han valgte å ta det store steget, valgte gründeren en forsiktig tilnærming. Første fase var å «ro etter fisk» på sjark mens planene ble modnet.

Hele Hemmingodden er utviklet fra fiske til turisme de siste årene. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

– Jeg var fisker med far min helt til jeg fikk testet ut konseptet, sier Nilsen.

Måten odden skulle utnyttes på var den virkelig store nøtten.

– Med min bakgrunn fra bankverdenen var det naturlig å bruke excel og gange opp for å se hva som var mulig å få til av inntekter, sier Nilsen.

Mange enheter og høy utnyttelse ville naturligvis drive opp inntektene. Men til slutt ble et to og halvt etasjes standardkonsept forkastet.

– De opprinnelig planene ble for ruvendes. Og vi kunne jo ikke ha noen bøttekott. Men nye små og kompakte minirorbuer hadde vi tro på.

Jakten på det unike

I området var det allerede mange som laget seg et levebrød med rorbuer på helårsbasis. Derfor handlet det om å skille seg ut.

Trond Ketil Nilsen, Ellen Cathrine Nilsen og Harald Nilsen i Hemmingodden Lofoten Fishing Lodge. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

Gründeren hadde et brennende ønske om å formidle historien om hvordan det var i fiskeværet på det mest intense.

– Vi prøvde å finne en nerve med kunnskapen vi hadde om fisk for å spisse konseptet.

En workshop med industridesigner Kyrre Kalseth skulle stake ut retningen. Konstruksjonen plassert på staker i fjæresteinene er inspirert av hjellene som benyttes til tørrfisk.

– Du skal føle at du bor i hjellene. Etter hvert ble det innlysende at dette var en mer bærekraftig måte å utnytte en så liten plass på, sier Nilsen.

I ettertid angrer han ikke på de ekstra rundene for å finpusse konseptet.

– Skulle vi utnyttet eiendommen bedre, ville den ikke blitt så unik.

Langs brygga ligger åtte robuste småbåter som benyttes til fiskeopplevelser. Gjestene leier seg ofte en egen båt eller tar en tur med fiskeguide.

I tillegg til utleie av rom har Hemmingodden også utleie av båter. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

Årets store høydepunkt er det årlige skreifisket hvor det er et yrende liv. Selv om lofotfisket har vært dårligere de siste par årene, har ikke fisketuristene uteblitt.

– Selv om det er dårlig fiske her på innsiden, så er ikke fisket dårlig på havet. Alt går i sykluser, og plutselig er den tilbake på «innersia».

Instagram-bølgen

Reiselivsnæringen har også opplevd store svingninger. Da familien sto de midt oppe i det store byggeprosjektet med rorbuene, brøt plutselig pandemien ut.

– Det var ikke mulig å sette prosjektet på hold.

Så snudde stemningen. Mens grensene ble stengt, skulle alle nordmenn ha Instagram-bilder fra Lofoten.

– Jeg minnes de sprø ukene hvor vi følte at vi var altfor sent ute. Da alle skulle til Lofoten, burde jo vi hatt flere rorbuer klare, sier kona Ellen Cathrine (55).

– Barna lå på bryggen her og fisket, og de sa at «det er dette som er ferie».

Ga opp kampen

I de siste årene har inntoget til nye plattformselskaper som Airbnb og Booking.com satt sitt preg på bransjen.

For et overnattingssted er det mer lønnsomt å selge overnatting direkte enn å betale provisjon til plattformen, men der måtte rorbueieren tilpasse seg markedet.

– Å skulle konkurrere med booking.com er bare dødfødt. Det har jeg bare innsett, sier Nilsen som erkjenner at spesielt utenlandske turister finner veien gjennom bookingnettstedene.

Nå er selskapet over i en driftsfase hvor det handler om å finne en modell som også fungerer i lavsesongen.

– Vi har fått opp volumet og må også få opp lønnsomheten enda mer, sier gründeren som i perioder selv har vært daglig leder.

Fra badstuen er det utsikt og mulighet til å kaste seg i sjøen. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

Stakene på rorbuene er inspirert av hjellene som benyttes til tørking av fisk. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

Ble restauranteier

Noe av motivasjonen til gründeren har vært å skape arbeidsplasser, skape aktivitet og ringvirkninger lokalt og utvikle familiens eiendom.

På det meste er 25 personer i sving på Hemmingodden, men i den roligste perioden er det krevende å holde oppe en helårsbemanning.

De har lagt mye i å utvikle restauranten Heim som ligger midt på odden. Ikke minst for å kunne utnytte skuldersesongen hvor de retter seg mer inn mot grupper i bedriftsmarkedet.

Restaurantdrift skulle han egentlig holde seg unna.

– Jeg sa at jeg aldri skulle sette min fot i en restaurant, sier Trond Ketil Nilsen som nå også er medeier

i en helårsrestaurant i kommunesenteret Leknes.

– Han er blitt så giret på det, sier kona og bryter ut i latter.