Som topphåndballspiller var Simen Muffetangen kjent for skuddarmen. De siste årene har 52-åringen bygget seg opp som gründer i sportsbransjen. Fra hjembyen Kragerø har han ledet importselskapet Sports Group Norway.

Selskapet har de siste årene hatt en kjempevekst og er blant Norges aller mest lønnsomme Gaselle-selskaper.

Utviklingen er langt bedre enn ellers i den krisepregede sportsbransjen.

I fjor hadde bransjen et salgsfall på 1,3 milliarder kroner. Lønnsomheten var minst like nitrist, for en samlet norsk sportsbransje hadde et negativt driftsresultat, ifølge Virkes handelsrapport.

Torsdag meldte DN at nedgangen fortsatte i tredje kvartal, med et fall på fire prosent hos fem av de store kjedene.

Gevinst på 21 millioner

Av en omsetning på 45 millioner satt selskapet igjen med et eksepsjonelt resultat på 40 millioner.

Det har ifølge Muffetangen sin naturlige forklaring. I ryggen har de hatt den danske sportsgiganten Sports Group som har vokst i flere land de siste årene. Det har vært rene provisjonsinntekter som bokføres i det norske selskapet, og dermed gjenspeiles ikke de faktiske kostnadene med å fremstille klærne.

– Vi driver en ren salgsorganisasjon, sier Muffetangen.

Han har bygget opp sitt eget agentselskap sammen med kollega Anders Torkehagen Beite som har representert den danske sportsgiganten Sports Group i Norge siden 2018.

I fjor kom Muffetangen og Beite til enighet med det danske konsernet om å selge seg ned til 30 prosent. Dermed går nå det meste av overskuddet tilbake til de danske eierne som har overtatt 70 prosent av aksjene.

– Med tiden kom vi frem til at det var mest hensiktsmessig at den største eierposten lå i Danmark.

Nedsalget ga Muffetangen og Beite storgevinst: I fjor ble det bokført «annen finansinntekt» på 21 millioner kroner i holdingselskapet deres, der Muffetangen eier mesteparten og Beite resten.

Selv ønsker han ikke å kommentere kjøpesummen utover at avtalen inneholder flere elementer.

– Det stemmer at det ble gjort et nedsalg. I den forbindelse ble det utbetalt en engangssum, og det ble undertegnet en ny samarbeidsavtale som åpner for at en større andel kan bli solgt på et senere tidspunkt.

Tok merkevarer til Norge

Danske Sports Group har på få år etablert et 20-talls merker som Endurance, Whistler og Mizuno i Norden. Flere av merkene er konsernets egne, mens merker som Athletica og Virtus bygges gjennom distribusjonsavtaler.

Mange i sportsbransjen, både kjeder og leverandører, har virkelig møtt veggen det siste året etter at koronaeffekten la seg.

– Det har absolutt vært brutalt for mange, men mange har likevel hatt gode resultater i 2022 og 2023.

Sikter mot midtsjiktet

Mange nordmenn opplever nå svekket kjøpekraft etter måneder med prisstigning og kraftige rentehopp.

– Det er varemerkene med høyest pris som blir mest utfordret.

Nå merker Muffetangen at egenutviklede merker i midtsegmentet prismessig, som Endurance, treffer markedet.

– Det vi ønsker er å gi valuta for pengene, og gode produkter til en fornuftig pris.

Simen Muffetangen har bygget selskapet Sports group Norway sammen med Anders Torkehagen Beite (t.v.) og kona Tine Charlotte Muffetangen. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

Brukte kontaktnettet innen sport

Muffetangen var en av de mer markante spillerne på herrelandslaget i håndball tidlig på 90-tallet.

Selv mener han å ha tatt med seg flere egenskaper fra idrettsbanen og over i byggingen av selskapet.

– Det er mye teamjobbing i et lite selskap. Jeg har ikke gjort alt alene, sier Muffetangen og som lagspiller trekker han frem kollega Beite og kona Tine som også jobber i selskapet.

– Hvilke egenskaper er mest overførbare fra idrettsverdenen til gründerrollen?

– Det er ulikt fra person til person, men for å drive lagidrett på høyt nivå så må du bygge gode relasjoner akkurat som du må med kundene over tid.

Muffetangen legger ikke skjul på at han har brukt kontaktnettet rundt idretten til å bygge opp posisjonen på sportsutstyr.

Bygget trendmerke

Han kom inn i sportsbransjen allerede da han var aktiv spiller i moderklubben Kragerø.

Med unntak av i perioden han spilte som proff i Tyskland, kombinerte han topptidrettstilværelsen med å jobbe for det danskeide selskapet Buksesnedkeren som sto bak trendmerket H2O. Her skaffet han seg kontakter som skulle bli døråpner for hans eget agentselskap noen år senere.

I dag har Sports Group Norway innpass hos kjeder som Sport 1 og Intersport som begge er eid av familiene til Bjørn Rune Gjelsten og Olav Nils Sunde. Noen av merkevarene er også inne hos utfordrerkjeden Sport Outlet.

