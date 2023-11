Artikkelen fortsetter under annonsen

Høstsolen ligger lavt over Sotra i ett av Norges mest regntunge områder. Hver minste solstråle kan gi effekt for dem som har investert i solceller.

I fjor fikk mange nordmenn føle strømsjokket på kroppen, og det bidro til at Solcellekraft fikk en ellevill vekst på 500 prosent.

– I fjor rykket vi opp et par divisjoner, sier gründer Nils Arne Lie.

På rekordtid har solceller blitt milliardbransje i Norge.

Solecellegründeren legger ikke skjul på at strømprisene har vært en enorm driver. Vi hadde utstyr tilgjengelig, og det var stang inn på alle områder.

Se video: Gasellevinner region Vest: – Jeg har fem sønner og fire av dem jobber her:



– Vi har alltid vært vant til at strøm ikke koster noe sammenlignet med resten av Europa. Jeg hadde aldri tenkt på noe annet før jeg begynte med solceller. Da tenkte jeg at strømprisen kunne endre seg til europeisk nivå, og det fikk jeg rett i.

Tirsdag kåret DNs sjefredaktør Janne Johannessen Solcellekraft til Gaselle-vinner i region vest til applaus fra de fremmøtte i Sandnes kulturhus.

– Det er overveldende, sier gründeren da han fikk beviset på at selskapet er regionvinner i glass og ramme.

Sjekk listen med årets DN Gaseller på DN.no/gaselle. Registrer profil og last ned diplom.



800 kvadratmeter solcellepaneler monteres på taket av Sund senter. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

Uredd fiskerfamilie

Med seg i selskapet har han ikke bare et 30-talls ansatte, men også fire sønner i ledende stillinger på kontoret.

– Noen har vært skeptiske, så vi hadde noen runder før de ble koblet på. Men det har gått utrolig bra. De har ulike oppgaver, og har tatt ut kunnskapene sine på helt ulike områder, sier han om sønnenes rolle.

Han kommer fra en fiskerfamilie. En annen gren av familien har videreført fiskeriet i stor skala gjennom Liegruppen. Selv har han vokst opp på et lite småbruk. 65-åringen sier at selvberger-bakgrunnen har fulgt dem over i forretningene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi er vant til å klare oss selv. Derfor utnytter vi muligheter og tar risiko. Av og til er det bra, andre ganger går det ikke bra.

Kjøpmann og gårdeier Vidar Klepsvik (t.v.) har investert i et større solcelleanlegg. Solcelle-gründer Nils Arne Lie tror en langt større andel takflater på næringsbygg vil bi utnyttet fremover. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

Lie har drevet eget firma i nesten hele sitt voksne liv.

– Jeg kan ikke noe annet.

Gasellene 2023 Dagens Næringsliv presenterer hver høst lister over de beste norske vekstbedriftene, basert på de siste års regnskapstall.

Gasellene er Norges raskest voksende og mest vellykkede bedrifter. En gaselle må ha minst doblet omsetningen på fire år, og tjene penger.

Totalt var det over 3200 selskaper som tilfredsstilte vekstkravene.

I hver region blir det kåret en gasellevinner. I tillegg blir det kåret en landsvinner.

Gründerbestefar

Nylig ble hele Solcellekraft solgt til den irske energigiganten DCC som også er stor innen helse og teknologi.

– Det er med sorg og glede at man gjøre noe sånt. Målet er å videreutvikle og gjøre mer med større muskler.

Den eksakte prisen DCC måtte betale er ukjent, men oppkjøpet av Solcellekraft inngår i en større pakke hvor fem relativt like selskaper ble kjøpt for to milliarder kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det indikerer at gründer Nils Arne Lie og sønnene, som til sammen satt på over halvparten av aksjene, kan ha innkassert et par hundre millioner kroner.

Så langt har han unt seg et nytt Ikea-kjøkken til uteboden på hytta.

Han har ingen planer om å trekke seg tilbake under en parasoll i Spania. Til tross for at han er passert 60 er han en fighter.

– Jeg har stilt meg til disposisjon et par år. Det blir med en sterk eier som har 16.000 ansatte. Jeg er bestefar, men jeg har mye energi fordi dette er kjempegøy.

Strømprisen stupte etter salgsboom

På taket til Sund senter sør på Sotra må det første høstrimet gi tapt mot sola. Her har gårdeier og kjøpmann Vidar Klepsvik investert i et stort anlegg som felles ned i taket.

Anlegget skal gi opp mot 200.000 kWt som tilsvarer årsforbruket til Kiwi-butikken i etasjen under.

Ofte er det strømprisen som avgjør hvor lønnsom investeringen blir. Hvordan regnestykket ser ut, kan ikke den lokale kremmeren svare på.

– Kundene forventer at vi bidrar til det grønne skiftet. Matematikken har vi ikke brydd oss så mye om, sier Klepsvik om regnestykket.

Lie forsikrer at det vil bli en god investering.

– Er det mange som angrer nå som strømprisene har falt igjen?

– Nei, selv om strømmen er billigere, så er ikke nettleien det. Du sparer uansett 60–70 øre på den.

Bakgrunn fra finans

Seks år har han brukt på solcelle-imperiet. Tidligere var han medgründer innen finans. At han skulle bygge en ny suksess innen solcelle var tilfeldig.

– Jeg var ferdig med finans. Det var ikke der fremtiden lå.

Før han kastet seg på den grønne bølgen rakk Lie å være med på oppturer og nedturer.

Lie var med på å bygge opp låneagenten Norsk Privatøkonomi som ble solgt med bra gevinst til den islandske banken Glitnir.

På et møte i Bergens næringsråd fikk han høre om FNs bærekraftsmål. Etter 30 år i finans luktet Lie muligheter til å kaste seg inn i en helt ny bransje.

Risikosport

Starten på det nye eventyret lå i Kina.

– Vi måtte pløye marka selv, sier den tidligere svakstrømsmontøren i Televerket.

For det skulle bli en jakt på utstyr som kunne tilpasses det norske strømnettet. En mangeårig kompanjong med bakgrunn fra fyrverkeriimport fra Kina skulle bli en nyttig partner.

I stedet for å benytte grossister i Europa, gikk de rett mot produsentene.

– Det var en risikosport da vi begynte. Komponentene var ikke hyllevare. I tillegg var monteringssystemene lite tilpasset norske tak.

Steg for steg ble det bygget et nettverk med montører og forhandlere i Sør-Norge både mot privat og proffmarkedet.

Tidsplan DN Gaseller 2023 DN kårer regionvinnere i fem regioner og en landsvinner. Kåring Sør (Vestfold og Telemark, Agder): Regionvinner Publiq

(Vestfold og Telemark, Agder): Regionvinner Publiq Kåring Midt (Møre og Romsdal og Trøndelag): Regionvinner Eines

(Møre og Romsdal og Trøndelag): Regionvinner Eines Kåring Vest (Rogaland og Vestland): Regionvinner Solcellekraft

(Rogaland og Vestland): Regionvinner Solcellekraft Kåring Nord (Nordland, Troms og Finnmark): 30. november

(Nordland, Troms og Finnmark): 30. november Kåring Øst (Innlandet, Viken og Oslo): Oslo 25. januar

(Innlandet, Viken og Oslo): Oslo 25. januar Finale: Landsvinner vil bli kåret i Oslo 25. januar

Tek-plattform

For å vise kundene hvor mye strøm det er mulig å spare, har selskapet utviklet en egen salgsplattform hvor det er mulig å søke på adresse. Den som ledet arbeidet med å utvikle plattformen var eldstesønnen Jermund med flere års utviklerbakgrunn.

– Det er fantastisk mulighet å få jobbe sammen med familien i et selskap i en slik situasjon. Det var en no-brainer, sier Jermund Lie (41).

Nå benyttes plattformen også i et nytt søsterselskap som driver med takbytte. For ofte hører skifting av tak og solcelleanlegg sammen. Og det er de dataene som hentes inn fra Statens kartverk som brukes i beregningen av takflate og vinkel.

– Systemet er ti ganger bedre enn å dra på befaringer og så regne ut. Vi tror dette blir stort.

Odd Fellow-huset i Olsvik er ett av prosjektene hvor solceller skal senke srtømkostnadene. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

Supermargin

Når etterspørselen plutselig tok av, så var systemet på plass for å teppelegge norske tak med solceller.

– Vi hadde utstyr tilgjengelig, og det var stang inn på alle områder.

Solcellekraft økte fra 35 til 217 millioner i løpet av ett år. Minst like imponerende var den økte lønnsomheten.

Mens det børsnoterte solcelleselskapet Otovos kostbare vekstplan har gitt kjempeunderskudd i flere år, oppnådde Solcellekraft et overskudd på nærmere 50 millioner kroner i fjor. Resultatmarginen var på fete 22 prosent.

– Vi har truffet på en god bransje, men veksten skyldes også at vi har hatt god uttelling i dette markedet, sier Lie.

Nå merker også Solcellekraft at det er brems blant annet i byggebransjen.

– Du trenger ikke være professor i økonomi for å skjønne at det er noen mørke skyer i øyeblikket, men samtidig øker totalmarkedet. Så fremtiden ser god ut for dette markedet.

Gasellevinneren 2022: – Vi har gjort omtrent alle feilene du kan gjøre Fra å kjøpe deler på Ebay og eksperimentering på studenthybelen, har de to brødrene bak Roest AS klart å bygge et selskap som tjener flere millioner kroner på å selge kaffebrennere. 02:50 Publisert: 16.01.23 — 06:26

* (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.