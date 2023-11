Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette er lekegulvet vårt, sier gründer Vegard Evjen Hovstein.

Denne høstdagen ligger Trondheimsfjorden som et parkettgulv.

I havnebassenget like utenfor hovedkontoret i Trondheim gjøres det testing av en ubemannet drone. Fra bryggen følges hver minste bevegelse.

Selv var gründeren lidenskapelig interessert i luftfart og har sertifikat på både seilfly og småfly. Men det var på sjøen 48-åringen har gjort den største suksessen.

I løpet av fire år har Maritime Robotics har gått fra 43 til 95 millioner kroner i omsetning og er derfor inne på DNs eksklusive Gaselle-liste for lønnsomme vekstselskaper.

Gründerselskapet Maritime Robotics har utviklet en serie med fire ubemannede sjødroner, også kalt USV (unmanned surface vehicle).

Sjødronene kan fjernstyres fra land og skal kunne løse oppdrag under svært krevende forhold.

Gasellene 2023 Dagens Næringsliv presenterer hver høst lister over de beste norske vekstbedriftene, basert på de siste års regnskapstall.

Gasellene er Norges raskest voksende og mest vellykkede bedrifter. En gaselle må ha minst doblet omsetningen på fire år, og tjene penger.

Totalt var det over 3200 selskaper som tilfredsstilte vekstkravene.

I hver region blir det kåret en gasellevinner. I tillegg blir det kåret en landsvinner.

Skanner havbunnen

I Vanvikan, på motsatt side av fjorden, har selskapet på få år bygget opp sin egen fabrikk som allerede har laget 150 båter.

I fabrikkhallen er det laget en produksjonslinje for de minste båtene Otter. Her settes fartøyene sammen og eksporteres i andre enden.

– Vi kunne bygget og klargjort denne på et par dager, men de mest kompliserte bruker vi ofte flere uker på, sier teamleder Lone Fossen.

Sjøegenskaper, motor og programvare er noe av det som må stemme før sjødronen kan settes på sjøen.

Produksjonssjef Lone Fossen viser frem noe av utstyret de leverer til kundene. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

Thomas Rygg holder en av sensorene Maritime Robotics bruker på båtene sine. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

Fossen viser frem den robuste laptopen som leveres med programvaren. Styringssystemet skal ikke bare forhindre kollisjon med andre skip. Det er også sentralt i oppgaveløsningen.

– Vi kan sette opp ruter og soner båten skal gå i. Den kan for eksempel gå i et mønster for å skanne havbunnen.

I første fase er det innhenting av data fra sjøbunnskartlegging og innhenting av topografiske data som er det største bruksområdet.

Thomas Rygg som er produkteier for den minste båten Otter. viser frem sensorboksen som er helt sentral i den egenutviklede teknologien.

– I boksen er det fire kameraer som ser 60 grader. I tillegg er det laser som ser objekter og beregner avstand slik at man unngår kollisjon, sier Rygg.

Lever sitt eget liv

Gründeren ser uante muligheter for hvilke oppgaver sjødronen kan løse.

Nylig ble det inngått en avtale med den danske fornybarkjempen Ørsted som opererer havvindparker flere steder i verden. Planen er at de ubemannede båtene skal ligge ut på feltet og innhente værdata som kan optimalisere driften av vindmøllene.

– Disse skal kunne ligge å måle vær og vind i offshore vindparker i opptil seks måneder, sier Hovstein.

Aker Biomarine tester nå ut hvordan sjødronene kan brukes til fangst av krill i Antarktis. Ved sende sjødronen ut foran skipet, er det mulig å spare betydelige mengder drivstoff og gjøre fisket mer effektivt.

– Sjødronene kan brukes til alt fra transport til å være forskningsskip i miniatyr, sier Eirik Moholt.

Satset med pant i huset

Gründeren startet selskapet allerede i 2005. Det skulle gå mange år før markedet var modent og det ble industriell produksjon.

Selv kommer gründeren fra nabobygda Leksvik.

– Jeg synes det er morsomt å lage industri kommunen jeg har vokst opp, sier Hovstein som har også med broren Eirik i ledergruppen.

Thomas Gabrielsen skrur på katamaran-konstruksjonen til en av de mindre båtene. Hver eneste uke går en slik båt ut fra fabrikken i Vanvikan. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

I havnen utenfor hovedkontoret til Maritime Robotics i Trondheim testes en av båtene. Båtene får en utrustning som tilpasses formålet. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

Sivilingeniøren fra teknisk kybernetikk ved NTNU ville ikke følge strømmen og lage mobiltelefon-teknologi. Først fulgte han flyinteressen og jobbet flere år med å lage en drone som kunne lette vertikal. Tiden var ikke inne for luftdroner.

I stedet flyttet gründeren tilbake til Trondheim. Med pant i huset og støtte fra Forskningsrådet, lyktes han å ferdigstille den førerløse dronen i 2007.

– Vi gjorde alt vi kunne for å få inntekter og som ga pengestrømmer. Og til slutt lappet vi sammen dette, sier Hovstein.

Henter 100 mill. til vekstplan

Nå har selskapet lagt en femårig vekstplan hvor målet er å passere en halv milliard kroner i løpet av 2027.

For å nå vekstmålet planlegges det nå en emisjon på om lag 100 millioner kroner. Som ledd i femårsplanen skal antallet ansatte skal mer enn dobles fra vel 60 i dag til 150.

– Det er en fandenivoldsk teknologisk utvikling, og vi må bygge en industriell kapasitet. Vi gjør dette for å imøtekomme det markedet roper etter, sier Hovstein som eier over 50 prosent av selskapet før emisjonen.

Nå er selskapet i dialog med norske og utenlandske investorer. Hvilken verdsettelse de sikter seg inn mot, ønsker de ikke å kommentere.

Over 80 prosent av inntektene kommer fra eksport.

– Vi har en enkel globaliseringsstrategi. Vi går vest og vi går øst, sier gründeren.

Kapitaltørke

Mange norske tek-selskaper sliter nå med kapitaltørke og kostnadssmell.

Mens andre norske produsenter av flydroner har endt i konkurs og kriseemisjon, har Maritime Robotics ti millioner kroner i samlede overskudd de siste fire årene.

– Vi skal fortsatt tjene penger, sier Hovstein om oppskaleringen.

Programvare for større skip

Fabrikken i Vanvikan produserer bare mindre båter. Skrog over ti meter må bygges andre steder, men selskapet har også utviklet software for et autonomt navigasjonssystem til større skip.

– Med små båter er det enkelt og mer risikofritt. Men en større versjon av den samme teknologien kan enkelt brukes på en ferge, sier Hovstein

Han mener den norske tek-myggen blant de store skipsverftene siden de har vært lenge i bransjen. Hovstein kom akkurat hjem fra Korea hvor han har presentert programvaren for noen av de største skipsverftene i verden.

Den store hypen

Bare for få år siden var det ventet at førerløs teknologi vil ta over både på veien og til sjøs i løpet av få år. Hovstein tror det er en modningsprosess.

– Da vi startet var det ingen som snakket om autonomi. Så kom det en hype noen år, mens det nå er mer normaltilstand igjen. Jeg vil ikke si noe om når store skip vil bli fullstendig autonome, men det blir senere enn man tror. Autonomi er som en trapp.

Før skipene blir helt ubemannet, blir den nye teknologien benyttet som beslutningsstøtte. For det står mye på spill spesielt for passasjerskip.

– Hvis et autonomt cargoskip går ned er det en forsikringssak. Hvis derimot et autonomt passasjerskip går ned, så er det en tragedie.

Båtene er en kombinasjon av automatikk og klassisk mekanikk som skal tåle ekstreme værforhold. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

Ingen tvil om at dette fartøyet er ubemannet. Denne tilhører Argeo som er spesialist på undersjøiske undersøkelser. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

Nå sikter selskapet seg også inn mot forsvar og transport.

Ofte er det lang vei for å bli tatt inn som leverandør til forsvarsindustrien. Ukraina-krigen har vist hvordan sjødroner kan brukes i fiendtlig farvann, men Hovstein tror ikke deres droner blir involvert i krigsoperasjoner.

– Men sjødroner kan brukes til å kartlegge sjøbunnen for å finne miner og sprenglegemer. Og for å øke sikkerheten og drive inspeksjon av rørledninger innen energisektoren.

Kan frakte ubåter og flydroner

På verkstedet i Vanvikan utrustes dronene for å dekke helt ulike behov. De største båtene som de produserer selv i Vanvikan er opp mot ti meter lange og har lastekapasitet på 1,2 tonn.

Det utvikles også heisløsninger for miniubåter (ROV) og løsninger som kan gjøre sjødronene til en plattform for flyvende droner.

– Ikke noe her er standard eller gjort før, sier teamleder Arnt Kristian Tettlimo som var blant de første ansatte på fabrikken i Vanvikan.

Gründeren, som fortsatt er toppsjef merker han at det er annerledes å lede selskapet nå enn da de var 10–15 ansatte.

– Det kan oppstå voksesmerter i organisasjonen. Da må man bare ta tak i det, sier Hovstein.

Samtidig merker han stor entusiasme for å utvikle ny teknologi.

– Det er høy energi i teamet.

