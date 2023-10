Artikkelen fortsetter under annonsen

Få markeder har like store oppturer og nedturer som båtmarkedet.

Etter jappetiden var det umulig å selge fritidsbåter. Da så tidligere racerbåtfører Egil Ranvig (66) muligheten til å bygge racerbåter.

– Det var veldig enkelt. Hvis du vant, så solgte du båter.

Bakgrunnen fra racing skulle bli svært nyttig da han gikk over til å lage fritidsbåter.

Fra et nedlagt fabrikkområde i Fredrikstad, har han de siste 20 årene bygget opp båtmerket Cormate. De siste årene har Cormate cruiset på en medgangsbølge. Nå føyer selskapet seg inn i rekken over suksess-selskaper på DN Gaselle-listen igjen etter en heftig vekst.

Omsetningen har bykset fra 19 millioner i 2019 til 87 millioner i fjor.

Tegnet i timene

Som liten gutt var det aldri noen tvil om hva han ville drive med.

– Jeg satt og kjedet meg veldig mye på skolen, og da tegnet jeg båter – til lærernes store fortvilelse, sier Ranvig, som forsto at dette var noe han ville drive med som voksen.

Slik jakter båtdesigneren på de perfekte linjene Cormate-gründer Egil Ranvig har et kompromissløst forhold til design. – Da må du holde en pistol mot tinningen min. 02:15 Publisert: 18.09.23 — 01:55

Da han noen år senere ble racerbåtfører, kjørte Ranvig etter hvert båter han selv hadde tegnet.

Båtene han designer i dag, levner ingen tvil om at arven kommer fra racing.

– At det skulle gå så bra, hadde jeg ingen planer om.

De gangene han ble frakjørt av konkurrentene, fikk han kjenne på kroppen hvordan båtdesignet kunne utgjøre forskjellen mellom seier og fiasko.

– Sjøegenskaper kan være vanskelige å måle, men i båtløp er det enkelt å måle hva som fungerer, sier Ranvig.

Som designer og båtbygger satte båtene hans verdensrekorder med hastigheter på over 200 kilometer i timen.

Bråbrems i båtmarkedet

Langs Glommas elvebredd i Fredrikstad har trekkfuglene inntatt V-formasjon. Sesongen er på hell, og den enorme lagerhallen er nesten ribbet.

– Når sommeren kommer, fylles det opp igjen.

Denne sommeren har vært spesiell. Den svekkede kjøpekraften har igjen gitt full brems i båtsalget.

– Vi venter nedgang i omsetning, men resultatet er fortsatt overraskende bra.

Kostnaden ved å produsere båter har gjort et hopp i takt med inflasjonen, i tillegg er hjemmemarkedet preget av en historisk lav kronekurs.

Allerede i fjor merket de at forhandlerne ble mer forsiktige, men gjennom sommeren forsvant likevel det meste av lageret ut.

I løpet av de tre siste årene er det samlede overskuddet på over 40 millioner kroner.

Cormate er en av marginvinnerne blant norske småbåtprodusenter.

Som racerbåtfører var Egil Ranvig veldig opptatt av propeller. Valget av propell kan optimalisere fremdriften under ulike forhold. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Som båtbygger har 66-åringen vært med på flere oppturer og nedturer. Da markedet for fritidsbåter kom tilbake etter jappetiden, bygget han opp det velkjente norske merket Hydrolift.

Ranvig solgte seg etter hvert ut av Hydrolift i 2000. Årene som fulgte var preget av flere opprivende royalty-konflikter, rettssaker og til slutt en konkurs.

Inn kom finansielle investorer og et styre som ifølge Ranvig ikke hadde bakgrunn fra båtbygging.

– Folk som stiller i mørk dress, passer muligens ikke så godt inn i et båtbyggeri, sier Ranvig.

Han gikk etter hvert sin egen vei med å bygge opp Cormate, mens seriegründer Bård Eker til slutt endte med å overta produksjonsrettigheter og varemerket Hydrolift.

Cormate har i flere år vært et svær lønnsomt selskap. Nå er det brems i båtmarkedet etter fallet i kjøpekraft. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Flagget ut produksjonen

Tidligere ble båtene produsert i den tidligere papirfabrikken langs elvebredden, men i 2015 ble båtproduksjonen flagget ut til Polen. Økende lønnskostnader og tilspisset konkurranse fra utenlandske merker gjorde at de måtte ta det drastiske valget for å henge med.

– Polen har utviklet seg til et mekka for båtproduksjon i dag. Vi kunne ikke bare øke prisene, og marginene var så lave at vi ikke lenger hadde råd til å selge via forhandlere, sier Ranvig.

I perioder har etterspørselen etter båter vært større enn det de klarer å levere.

– Vi har hatt dårlig samvittighet fordi vi ikke kunne ta oss godt nok av forhandlere. For tidligere har vi ikke hatt nok kapasitet, sier daglig leder Jon Aksel Brynildsen.

Nå som det norske markedet bremser, gir båtprodusenten full gass utenfor Norge. For første gang selges det i år flere båter i utlandet enn i det hjemlige markedet.

– Vi ble late når det gikk så bra i Norge. Nå er tiden inne, nå som vi har fått ekstra produksjonskapasitet, sier Brynildsen.

Den gamle industrihallen er nå lager for båter. Før båtsesongen fylles lagret opp med nye båter. Gründer Egil Ranvig (til høyre) viser rundt. sammen med daglig leder Jon Aksel Brynildsen. I bakgrunnen står Ranvigs sønn, Stian, som er båtdesigner. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Far og sønn-forhold

På Nesodden, over 40 nautiske mil fra hovedkontoret, sitter Egil Ranvig på hjemmekontor og tegner båtene.

Mens andre klaget over noen måneders hjemmekontor under pandemien, har gründeren elsket tilværelsen og jobbet alene i villaen siden 1999.

– Utsikten over sjøen gir meg inspirasjon. Samtidig som jeg ser hvordan konkurrerende båter går i sjøen.

Med seg som partner i selskapet, har han sønnen Stian (36) som selv har gått gradene som båtdesigner.

– Jeg har gjennomgått den hardeste skolen du kan tenke deg med å gå i lære hos Egil.

Allerede som tenåring fulgte han i farens kjølvann og laget 3D-skisser.

– Jeg begynte med å ta de verste jobbene, som å bunnstoffe båtene og å sope gulvet, humrer sønnen.

Senere avanserte han til motorinstallasjoner, bygging av elektrisk anlegg og testkjøring av prototyper.

– Nå er jeg Egils høyre hånd og har ansvar for all teknisk konstruksjon i båtene.

Seteplassering skal gi best mulig utnyttelse av dagsturbåten. Kremgult skinn, teak og mintfarget skrog går igjen i Cormates båter. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

– Sjelen vår kommer fra racing, sier Egil Ranvig om designet på Cormate-båtene. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Ved brygga på Nesodden, har de egendesignede båter til eget bruk.

– Mange båtdesignere og konstruktører lager båtmodeller til flere ulike produsenter, og de hverken eier eller bruker båtene selv. En av styrkene våre er at vi bruker båtene sånn kunden ofte gjør. Vi overnatter, lager mat, hører musikk, fisker og driver vannsport. Vi kjører sakte og fort og i all slags sjø og vær – inkludert under en kalesje når det regner.

Gasellene Dagens Næringsliv presenterer hver høst lister over de beste norske vekstbedriftene, basert på de siste års regnskapstall.

Gasellene er Norges raskest voksende og mest vellykkede bedrifter. En gaselle må ha minst doblet omsetningen på fire år, og tjene penger.

Totalt var det over 3200 selskaper som tilfredsstilte vekstkravene.

I hver region blir det kåret en gasellevinner. I tillegg blir det kåret en landsvinner.

Så langt har Cormate designet typisk dagsturbåter fra 23 til 35 fot. Startprisen er på rundt en million kroner. Samtidig leker de med planer om å gå både opp og ned i størrelse.

Fargeklatt

Inne i utstillingshallen legger en dame seg ned på soldekket for å teste liggestillingen.

Båt handler mye om følelser. På skroget, i utstillingslokalet og på gründerens skjorte går den samme mintfargen igjen.

– Båtene skal være en fargeklatt i bukten og båthavnen. Det er litt kjedelig når alle båtene bare er hvite eller grå, sier Ranvig.

Båtproduksjonen er flagget ut til Polen. I den nedlagte papirfabrikken er det service og klargjøring i tillegg visningslokaler. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Boligeventyr

Nå kan fabrikkområdet i Fredrikstad som ble kjøpt for båtproduksjon bli gull verdt for racerbåtføreren. Deler av eiendommen med nesten 850 meters strandlinje skal konverteres fra fabrikkområde til boliger. Planen er å bygge opp mot 1000 leiligheter i samarbeid med en entreprenør.

– Hele området var en stor søppelfylling da vi kjøpte det. Vi vasset i utrangerte anleggsmaskiner og kasserte hvitevarer.