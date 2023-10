Artikkelen fortsetter under annonsen

Fra et gammelt lager i Hokksund bygger det islandske ekteparet Gudmundur og Sigurbjørg Helga Ås (43) en av Norges mest hurtigvoksende kjeder.

Etter å ha jobbet en årrekke i Europris, mekket de sin egen oppskrift. Kjeden har ekstremvekst, og nå er eierselskapet Domti inne på den eksklusive listen over DNs Gaseller.

Med på eiersiden fikk de Norges største dagligvaregruppering, og nå rulles det ut butikker i et tempo som et fåtall kjeder klarer å henge med på.

I år regner han med at omsetningen blir tredoblet – fra 70 til 230 millioner kroner.

– Fortsatt er vi i bokseringen mot de store, sier en kamplysten Gudmundur Ås (46), som regner med å ha 30 butikker innen utgangen av året.

Nå merker de at handlevanene har endret seg etter at alle forbruksvarer har steget markant i pris.

– Da jeg kom til Norge, var jeg sjokkert over hvor dyrt alt var.

Prissjokket tente gnisten for å få opp en ny lavpriskjede.

– Det er derfor er vi her.

Dollarstore-gründer Gudmundur Ås mener prisnivået ligger på en brøkdel av prisen sammenlignet med spesialbutikker.

Opptur i dyrtiden

Når folk snur på kronen, vris forbruket mot billigkjeder.

– Vi var heldige med timingen. Da vi flyttet til Norge i 2012, var planen å åpne den første butikken i Norge i løpet av to-tre år. Men det var ikke riktig tidspunkt. Det blomstret for alle.

Først et par år senere kom de første tydelige tegnene på stagnasjon. Konkurrenten Nille begynte å slite.

– Nå var tiden inne, og vi trykket på knappen.

Planen var et konsept hvor prisen skulle ligge ett hakk under de sammenlignbare kjedene, og et par hakk over typiske basarbutikker.

– Men blir det ikke mye bruk og kast med denne typen varer?

– Nei, vi strever etter å finne varer av god kvalitet, sier Sigurbjørg Helga Ås, som er innkjøpssjef.

Hun jakter trender og følger magefølelsen når hun setter sortimentet.

– Jeg jobber, han snakker, sier hun kort.

Designet ble tegnet fra kjøkkenbordet. Kontakten med leverandører ble gjenopprettet. Og sortimentet ble satt.

– Siden har det vært et eventyr. Året etter at den første butikken kom pandemien, og det eksploderte.

Møtt av prissjokk

Som fembarnsfar har han selv fått føle på kostnadssjokk.

– Jeg har fem barn som alle har deltatt i bursdager da de gikk i skolen. I en klasse på 30 blir det store beløp. Jeg tenkte at dette kan vi ikke drive på med. Så her skal det være mulig å få gave, innpakning og kort til under hundrelappen.

Når folk går i sparemodus går det mindre av pynt, men mer av varer folk trenger.

Han viser frem et pennal som koster opp mot 399 kroner i leketøysbutikker.

– Vi selger det for 50 kroner. Leverandøren og produktet er det samme, men påslaget varierer.

Sigurbjørg Helga Ås er innkjøpssjef i Dollarstore. Målet er å differensiere seg fra de andre billigkjedene, som er omtalt som bredt vareutvalg.

Trafikkmagneter

DN møter gründeren på kjøpesenteret Alti Buskerud Storsenter i Krokstadelva. Her ligger Dollarstore side om side med Clas Ohlson.

På få år har svenske og danske billigkjeder bidratt til å utradere spesialbutikker og å legge handlegater øde.

Også i kjøpesentrene har butikkmiksen forandret seg mye. Kleskjeder har forsvunnet ut. Inn har det kommet hurtigvoksende kjeder som Normal, Rusta og Europris.

Billigbutikkene, som ofte kalles bredt vareutvalg, blir brukt som trafikkmagneter.

Bredt vareutvalg er blant bransjene med høyest vekstprognose, ifølge Virke.

– Vi ser en vridning mot lavpris generelt. Både internt i bransjer gjennom en vridning mot lavprisvarer, som for eksempel dagligvarekjedenes egne merkevarer som FirstPrice og Xtra. Og i tillegg er det en vridning mot lavprisbutikker innen bredt vareutvalg, sier Lasse Andre Paulsen som er seniorrådgiver i Virke analyse.

Rengjøring og leker

De nye lavpriskjedene ser tilsynelatende like ut fra utsiden. Men alle har funnet hver sine nisjer.

– Rusta har mest på interiør og Normal har mest personlig pleie. Vi er mest typisk bredt vareutvalg.

Islendingen går fra torg til torg med ulike kategorier av varer.

– Vi har utvidet konseptet mye det siste året.

Grunnsortimentet er på 6000 varer i alt fra rengjøring, personlig hygiene, leker og hjemprodukter. Men ikke ferskvarer. De fleste varene koster maks 50 kroner.

– Burde ikke varene koste maks en dollar?

– Begrepet betyr lavpris. Dessverre koster ikke alt på Europris en Euro.

Til tross for ekstremvekst, har eierselskapet bak Dollarstore gitt overskudd de siste par årene.

Islandsk mentalitet

På Island bygget opp han opp åtte Europris-butikker, men da sentralbanken kollapset i 2008, ble det vanskelig å drive. Til slutt måtte kjeden ta over butikkene, og de endte med å bli nedlagt.

– Vi benyttet sjansen til å gjøre noe nytt og spennende, sier Sigurbjørg Helga Ås.

Ektemannen mener islendinger har en litt annen moral enn nordmenn.

Gasellene Dagens Næringsliv presenterer hver høst lister over de beste norske vekstbedriftene, basert på de siste års regnskapstall.

Gasellene er Norges raskest voksende og mest vellykkede bedrifter. En gaselle må ha minst doblet omsetningen på fire år, og tjene penger.

Totalt var det nærmere 3200 selskaper som tilfredsstilte vekstkravene.

I hver region blir det kåret en gasellevinner. I tillegg blir det kåret en landsvinner.

– Vi er vant til å jobbe. Ikke fra åtte til fire, men åtte timer på kontoret og så åtte timer i butikken. På Island er det normalt å jobbe syv dager i uken. Og det har hjulpet oss at vi er noen tøffinger.

Også de to eldste barna jobber i kjeden. Og når det topper seg, blir også de tre småsøsknene hentet inn.

15–20 interessenter

Den danske kjeden Normal satte en støkk i dagligvaremarkedet da de satte inn støtet på personlig hygiene.

– Da Normal kom inn i 2016 var det flere som sa at de var en boble som ville forsvinne. De tok et stort marked over natten og hadde en etableringstakt på 80–90 nye butikker i året. Europris mistet 80 prosent av omsetningen på personlig hygiene over natten der hvor Normal etablerte butikk i nærheten.

På godteri, personlig hygiene og vaskeprodukter er det merkevarer som gjelder. Mange av merkene har liten markedsandel i Norge fra før.

Allerede da de eide bare en butikk i Oslo, banket det på døren. Et investeringsfond og en ikke-navngitt bankdirektør tok kontakt for å sjekke muligheten for oppkjøp.

– Fondet ville kjøpe Nille og bygge om over 380 butikker til Dollarstore.

Da sto Nille i ei hengemyr. Et britisk oppkjøpsfond hadde kastet kortene og til slutt endte det med at långiver DNB måtte ta over hele kjeden.

Både Nille-dealen og 15–20 andre tilbud er avslått, ifølge gründeren.

– Penger var ikke spørsmålet. Det er ikke vanskelig å hente penger i Norge. Det handler mer om å fullføre det man har begynt på og ikke måtte slutte i jobben etter tre år.

50 millioner i kontanter og forsikringer om jobb i tre år var ikke det de ønsket.

– For oss er det viktig å jobbe som en familie.

Dollarstore har, i motsetning til andre billigkjeder, en nesten fullsortiments nettbutikk som plukkes på sentrallageret. – Folk er villige til å betale ekstra for frakten, sier de.

Exit-mulighet

Da Norgesgruppen kom på banen i fjor, stilte det seg annerledes.

Avtalen med landets mest dominerende dagligvaregruppering, som kontrollerer over 40 prosent av dagligvaremarkedet, åpner for at ekteparet får beholde den daglige innflytelsen og videreutvikle konseptet.

– Vi er gått fra 6. divisjon til Premier League, sier Ås, som synes det var en tillitserklæring å få Norgesgruppen inn på eiersiden.

Nøkternhet og hardt arbeid ligger bak suksessen, ifølge gründeren. Brukte kasser kuttes til emballasje for nettbutikken. – Det har hjulpet oss at vi er noen tøffinger.

Hvor mye dagligvaregiganten måtte betale for å sikre seg 51 prosent av aksjene, ønsker han ikke å kommentere. Som en del av avtalen skal Norgesgruppen gi lån og dermed finansiere vekstplanen.

– Så nå er det ikke problem å kjøpe gaver til barnebursdager lenger?



– Vi har til salt til grøten, sier kremmeren, som kjører rundt i en 2015-modell VW Passat.