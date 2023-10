Artikkelen fortsetter under annonsen

I et krattområde utenfor Drøbak begynner et 160 meter langt lagerbygg å ta form. Bak selskapet 360 Logistics står Gustav Jebsen.

– Det er helt utrolig at det skal stå ferdig om tre måneder, sier Gustav Jebsen.

I ekspressfart har gründeren bygget opp 360 Logistics til en omsetning på 70 millioner kroner i fjor. Nå er selskapet blant de mest offensive på lagertjenester, også kalt tredjepartslogistikk.

I motsetning til mange andre vekstselskaper, har 360 Logistics klart å tjene penger hele veien. Det gjør at gründerselskapet nå er inne på den eksklusive DN Gaselle-listen for lønnsomme vekstbedrifter.

Robotlager

Inne i den gigantiske hallen på 10.000 kvadratmeter er arbeidet med å installere rammen til et robotlager i full gang. Siden starten er det investert 50 millioner i automasjon. Her får de trolig Norges største Autostore-lager drevet av en tjenesteleverandør.

Selskapet har vokst seg ut av lageret på Økern hvor det har vært en logistikk-hub i samme kvartal som Porterbuddy og Instabox.

– Nå flytter vi ut av byen. Vi må ha mer plass og mer effektive arealer.

Inne på eiersiden i 360 Logistics er blant andre Bjørn Rune Gjelstens Fabritius, Ferd og fondet Skyfall.

Selve bygget er eid av Fabritius som er en av landets største eiere av logistikkbygg.

Tre måneder før åpning er det hektisk aktivitet rundt det nye gigantlageret i Drøbak. Netthandelsgründer Gustav Jebsen (fra venstre) har bygget opp 360 Logistics sammen med økonomisjef Trym Aass (til høyre) og driftssjef Nicolai Holtmon. (Foto: Per Thrana) Mer...

Droppet ut av bachelor

Jebsen har nå bygget to selskaper uten å ha tatt annen utdannelse enn handelsgym på videregående.

Han hoppet nemlig raskt av en bachelorgrad i økonomi og står igjen med bare videregående som formell utdannelse.

– Jeg syntes ikke det var så fristende å følge saueflokken, har han tidligere uttalt i et intervju med DN.

Det skulle ikke bli et dårlig valg. Som 20-åring startet Jebsen å bygge sitt eget selskap, Visumservice, sammen med en kamerat.

I 2016 solgte han seg ut av Visumservice med en fin gevinst.

– Hvorfor startet du innen logistikk?

– Det var tilfeldig. Jeg skulle hjelpe et familiemedlem med å sette bort sitt varelager til en tredjepartsleverandør. Jeg kunne ikke finne noen som kunne ta jobben. Da tenkte jeg at dette måtte være mulig å digitalisere.

Lønnsomhetsproblemet

De siste årene har Jebsen og 360 Logistics surfet den store netthandelsbølgen. Raske distribusjonsløsninger med hjemlevering samme dag, har skapt et nytt marked for utfordrere.

Nå har også netthandelen stagnert i takt med fallende kjøpekraft. Ifølge Virkes Handelsrapport falt de 20 største netthandelsaktørene med nesten én milliard kroner i fjor. Den samlede bransjen hadde en negativ driftsmargin på 0,7 prosent.

Gasellene 2023 Dagens Næringsliv presenterer hver høst lister over de beste norske vekstbedriftene, basert på de siste års regnskapstall.

Gasellene er Norges raskest voksende og mest vellykkede bedrifter. En gaselle må ha minst doblet omsetningen på fire år, og tjene penger.

Totalt var det over 3200 selskaper som tilfredsstilte vekstkravene.

I hver region blir det kåret en gasellevinner. I tillegg blir det kåret en landsvinner.

Bremsen kan være brutalt for mange nettbutikker har jaktet lønnsomhet.

– Det er fortsatt bra trykk, men det er bransjeavhengig. Jeg ser for meg at nettbutikkene som har mye import nå, merker det mest.

Varene er blitt dyrere og kronekursen er blitt dårligere. Det slår inn på markedsføringen og vekstmulighetene.

– Det gjør at mange har det tøft. Det er ikke tvil om at det tok tid før rentehevingene slo inn.

Spesielt på hjemlevering har mange nykommere slitt med lønnsomhet, men gründerselskapet har tjent penger helt fra starten.

– For mange handler det om å vokse og rulle ut en hel masse, og ta lønnsomheten på et senere tidspunkt. Det har vært spesielt at penger har vært gratis og at investorer har stått i kø. Nå er det ikke slik lenger.

Risiko

På kundelisten er mange mindre og mellomstore nettbutikker, deriblant Linda Johansens netthandel med kosmetikk.

– Det er forskjell på å operere et lager og å drive en nettbutikk hvor du også skal være god på ting som innkjøp, markedsføring og drive en plattform.

Ved å samle lagertjenester på ett sted, er det også mulig å få høyere automasjonsgrad.

Jebsen mener at tredjepartslogistikk, også kalt 3PL, fortsatt er en umoden bransje i Norge.

– På stripen mellom Göteborg og Jönköping er det mange megalager og en helt annen kultur.

Gustav Jebsen har bare Handelsgym på cv-en sin, men har bygget to selskaper innen vidt forskjellige bransjer. (Foto: Per Thrana) Mer...

Lengden og bredden på lagerhallen tilsvarer en fotballbane. (Foto: Per Thrana) Mer...

Lagergründeren mener det er et stort valg for mange handelsaktører å outsource lageret.

– Det er dyrt hvis alle netthandelsaktører skal gjøre dette selv. Hvis man ser på kvalitet, risiko og kostnader, er jeg overbevist om at det er best å samle lagertjenestene ett sted.

Jebsen peker på at en tredjepartslogistiker har mange kunder, og både kan utnytte kapasiteten der det er behov, og tilpasse seg raskere hvis volumene stiger eller faller.

– Etter hvert har vi kunder i mange ulike bransjer, så det er ikke bare netthandel.

Nå jobber de for å skaffe seg lager også innenfor EU-grensen, for å betjene nordiske nettbutikker.

Jebsen ser ikke bort fra oppkjøp innen tredjepartslogistikk.

– Jeg tror det vil komme en konsolideringsbølge, men det er ikke vi som skal bli konsolidert, sier han.

Kamp mot klokken

Innen tredjepartslogistikk opererer både Bring og flere andre store aktører, men på samme daglevering er det få andre spillere.

– Det blir vel kanskje vanskelig å levere samme dag i Oslo nå som dere flytter ut av byen?

– Bare et fåtall bestiller like før fristen klokken 15, og når vi kan kutte ned plukketiden så blir det ikke så stor forskjell, sier han.