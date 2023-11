Artikkelen fortsetter under annonsen

Sjåfør Gaute Aspen Hatleskog parkerer lastebilen utenfor Stokka Sykehjem i Stavanger. 150 kasser med matvarer har han kjørt ut til bedrifter, barnehager og andre av Matvareexpressens kunder i Stavanger-området. Nå er sykehjemmet siste stopp for dagen.

Hatleskog hilser til høyre og venstre på personale og pasienter mens han ruller nye kasser med mat inn. Klokken er egentlig over lunsjtid og magen rumler.

– Jeg blir jo sulten av å bære opp all denne maten.

Pasjonert laksefisker

Historien om Matvareexpressen startet i 2007. Den gang tenkte ikke gründeren Knut Roar Tveit hverken på å bli rik eller at selskapet skulle bli svært med hundrevis av millioner i omsetning og 150 ansatte.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg ville egentlig ha mer fritid. Jeg er laksefisker og håpet at jeg skulle få tid til å fiske når jeg hadde lyst, sier Tveit.

Han sitter i et ørlite kantinerom i et lagerlokale utenfor Stavanger og forteller gründerhistorien. Utenfor går ansatte mellom store reoler med varer, alt fra leverpostei til grovbrød og toalettpapir. Nå er Matvareexpressen igjen blitt gasellebedrift, slik den også var i 2021, og styrer mot en omsetning på 300 millioner kroner i år.

Men det ble ikke helt som han trodde da han sammen med kona Anne Kristine Tveit startet opp selskapet.

– Det ble ikke som planlagt. Jeg fikk ikke mer tid til laksefiske.

Sjekk listen med årets DN Gaseller på DN.no/gaselle. Registrer profil og last ned diplom.

Gasellene 2023 Dagens Næringsliv presenterer hver høst lister over de beste norske vekstbedriftene, basert på de siste års regnskapstall.

Gasellene er Norges raskest voksende og mest vellykkede bedrifter. En gaselle må ha minst doblet omsetningen på fire år, og tjene penger.

Totalt var det over 3200 selskaper som tilfredsstilte vekstkravene.

I hver region blir det kåret en gasellevinner. I tillegg blir det kåret en landsvinner.

Knut Roar Tveit er en ivrig laksefisker. Mer tid til hobbyen var drivkraften bak beslutningen om å bli gründer. Det ble ikke helt slik. (Foto: Privat) Mer...

Tøft

Drømmen om selv å styre fremtiden fikk Tveit allerede som 20-åring. Da jobbet han som forskalingssnekker hjemme i Haugesund. Fra kjelleren drev han litt med import og salg. Men virkelig fart på gründersatsingen ble det ikke før i 2007 da han fikk ideen til handel med dagligvare på nett.

– Det var ikke så mange som drev med det da, forteller Tveit.

Men starten ble tøff. Det ble jobbing dag og natt for ekteparet Tveit de første årene med trusselen om å gå tom for penger konstant hengende over seg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Første måneden solgte vi for 14.000 kroner. Da kikket kona på meg og spurte: Hvordan synes du det går? Men jeg hadde lagt hodet på stabben og hadde ikke noe valg. Jobben var sagt opp og alle broer var brent, forteller Tveit.

– Det ble et kav å få nok penger. Vi hadde makset alt, lånt penger på huset. Det var stressende. Og hadde det gått galt, hadde vi mistet alt, sier Tveit.

I 2008 hadde ekteparet brukt opp pengene. Like før det smalt i finansmarkedene solgte ekteparet boligen, flyttet inn på 60 kvadratmeter med tre barn. Alt for å satse videre på gründerdrømmen.

Igjen er Matvareexpressen og gründer Knut Roar Tveit blitt Gasellebedrift. (Foto: Marie von Krogh) Mer...

– Det var jo tøft. Jeg kunne ikke ta ut lønn. Kona jobbet og gikk fra billigbutikk til billigbutikk for å handle matvarer til familien. Men en blir kreativ under slikt press og må jobbe hele tiden. Vi ble slitne. Det tæret på, sier Tveit.

Anne Kristine Tveit er ikke lenger aktiv i Matvareexpressen. Hun driver egen virksomhet innen interiørhandel.

Det går ikke an å tjene penger på netthandel av mat til norske husholdninger mener Knut Roar Tveit (i midten). Her er han sammen med daglig leder Fredrik Engen (36) (til venstre) og driftsleder Mantas Asakavicius ved selskapets avdeling i Stavanger. (Foto: Marie von Krogh) Mer...

Skyr privatmarkedet

Men til slutt ble det fart i netthandelsbutikken. Løsningen var å kutte ut salg til privatkunder, og isteden satse på småbedrifter og kantiner. Den strategien har ekteparet Tveit holdt fast på til dags dato.

– Det er ikke mulig å tjene penger på å selge dagligvarer over nettet til privatmarkedet, sier Tveit og peker på at det krever en mye bredere varelinje og å endre handlemønsteret til norske forbrukere.

– Nordmenn vet ikke hva de skal ha til middag når de går fra jobben. De bestemmer seg når de står i butikken. I tillegg er det trender som kommer og går, sier Fredrik Engen.

Tidsplan DN Gaseller 2023 DN kårer regionvinnere i fem regioner og en landsvinner. Kåring Sør (Vestfold og Telemark, Agder): Regionvinner Publiq

(Vestfold og Telemark, Agder): Regionvinner Publiq Kåring Midt (Møre og Romsdal og Trøndelag): Regionvinner Eines

(Møre og Romsdal og Trøndelag): Regionvinner Eines Kåring Vest (Rogaland og Vestland): Regionvinner Solcellekraft

(Rogaland og Vestland): Regionvinner Solcellekraft Kåring Nord (Nordland, Troms og Finnmark): 30. november

(Nordland, Troms og Finnmark): 30. november Kåring Øst (Innlandet, Viken og Oslo): Oslo 25. januar

(Innlandet, Viken og Oslo): Oslo 25. januar Finale: Landsvinner vil bli kåret i Oslo 25. januar

Han er daglig leder i selskapet og stor aksjonær sammen med ekteparet Tveit.

I dag er det barnehager, store kantiner og sykehjem som er de beste og største kundene til Matvareexpressen. Nesten ingenting brukes på markedsføring. Isteden satses det på direkte kontakt med kunder og god service.

Vil ekspandere

I dag har Matvareexpressen virksomhet i Haugesund, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo og 150 ansatte på lønningslisten. De er ennå en liten mygg i bransjen, men de har store ambisjoner.

Knut Roar Tveit og kona Anne Kristine Tveit. Nå er selskapet notert på Børsen. (Foto: Privat) Mer...

– Nå har vi nettopp etablert oss i østlandsområdet. Det er et enormt marked der vi tror det er rom for stor vekst. Det neste blir kanskje Trondheim, sier Engen.

Fjoråret ga en omsetning på vel 212 millioner kroner og et driftsresultat på 4,6 millioner kroner.

Børs

Det er ikke mange selskaper av Matvareexpressens størrelse som søker om børsnotering. Men i høst ble Matvareexpressen notert. I dag prises selskapet til nærmere 80 millioner kroner på børsen.

– Hvorfor ville dere gå på børs?

– Det gir oss mulighet til oppkjøp i fremtiden. Samtidig har prosessen rundt børsnotering vært nyttig for organisasjonen. På et vis har den hatt en oppdragende effekt, sier Tveit.

Gasellevinneren 2022: – Vi har gjort omtrent alle feilene du kan gjøre Fra å kjøpe deler på Ebay og eksperimentering på studenthybelen, har de to brødrene bak Roest AS klart å bygge et selskap som tjener flere millioner kroner på å selge kaffebrennere. 02:50 Publisert: 16.01.23 — 06:26

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.