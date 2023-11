Artikkelen fortsetter under annonsen

Den rødgrønne regjeringen har tvangsavviklet store deler av bemanningsbransjen.

Fra Brokelandsheia utenfor Arendal har Publiq-gründer Asle Nersten styrt unna både innstramninger og nedturen som nå rammer flere industritunge bransjer.

Se video: Gasellevinner Sør: – Det er bare hardt arbeid, det er ingen annen utvei:



Med bakgrunn som mekanikker har Asle Nersten bygget et selskap som har hoppet fra 64 til 160 millioner kroner bare i løpet av ett år. Det tilsvarer en vekst på 150 prosent.

– Da vi startet for fem år siden var vi to ansatte. Nå er vi 250, sier Nersten.

Nå har Publiq klatret helt til topps i sitt område i DN Gaselle-kåringen og er regionvinner i Sør som innbefatter Vestfold, Telemark og Agder.

– Jeg fikk helt sjokk. For oss er dette veldig stort, sier 47-åringen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sjekk listen med årets DN Gaseller på DN.no/gaselle. Registrer profil og last ned diplom.



I DNs Gaselle-kåring er det flere bemanningsselskaper i toppsjiktet til tross for regjeringens innstramninger.

Hobby-mekker

Selv har han alltid mekket biler og motorsykler hjemme i garasjen helt til han ble fulltids bedriftsleder. Så sent som i 2019 var Asle Nersten ute på oljeplattform og utførte spesialoppdrag som formann.

Da forlot han firmaet hvor han var daglig leder og tok det store steget for å bygge sitt eget firma.

– Vi brøt ut og tenkte at vi kunne gjøre en bedre jobb selv. Jeg hadde jobbet på gulvet som roughnck (begrep for dekksarbeidere, red.anm.) og hadde bakgrunn som sikkerhetsleder og formann.

Gasellene 2023 Dagens Næringsliv presenterer hver høst lister over de beste norske vekstbedriftene, basert på de siste års regnskapstall.

Gasellene er Norges raskest voksende og mest vellykkede bedrifter. En gaselle må ha minst doblet omsetningen på fire år, og tjene penger.

Totalt var det over 3200 selskaper som tilfredsstilte vekstkravene.

I hver region blir det kåret en gasellevinner. I tillegg blir det kåret en landsvinner.

For å drive innen bemanning, mener han det er avgjørende å ha erfaring fra oppdragene som skal løses. Fem av partnerne som jobber i administrasjonen har også fagbakgrunn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Da vet du hvem som passer inn. Jeg føler det har alt å si.

Nersten er største eier i selskapet som fikk et resultat på solide 17 millioner kroner i fjor før skatt.

Tidligere benyttet Publiq-gründer Asle Nersten friukene til å mekke biler som han videresolgte. Nå som han leder et selskap med 160 millioner i omsetning er det mindre tid til hobbyen. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

Trikset som ga fotfeste

DN møter Nersten i t mekanisk verksted på Stoa i Arendal. Her er flere Publiq-ansatte i sving med å lage metallrammer til oljeindustrien.

Bemanningsbransjen er ofte sårbare for økonomiske svingninger.

– Nesten alt vi leverer er til olje, gass og energi, men det er også noe innen samferdsel.

Strategien var å gå rett mot de største innen leverandørindustrien. I dag er både Worley Rosenberg og Aibel på kundelisten.

– Dermed har vi gått fri nedturen, sier Nersten.

Opptakten til Publiq var at partnerne kjøpte et selskap i 2019.

– Vi trengte historikk for å prise oss inn hos de store selskapene.

Trikset var vellykket, for Publiq fikk raskt fotfeste.

Publiq leverer fagarbeidere til selskaper innen energisektoren og tunneldrift. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

Tar fag som er hottere

Selskapet er helt avhengig av å sikre seg fagarbeidere. Mekanikeren merker at de færreste unge nå tar samme utdannelsesløp som han selv gjorde. Bare et fåtall er tar jobber hvor de blir skitne på hendene.

– Nå tar de fleste teoretiske fag og bachelorutdannelse. De tar fag som er hottere. Men det er utrolig mange ledige stillinger og muligheter for fagarbeidere, sier Nersten, som mener at det også er store muligheter for å avansere.

Sveisere, platearbeidere, elektro og mekaniske fag er blant fagområdene som er etterspurt i industrien.

– Vi sliter med å finne nok fagarbeidere.

Tidsplan DN Gaseller 2023 DN kårer regionvinnere i fem regioner og en landsvinner. Kåring Sør (Vestfold og Telemark, Agder): 2. november

(Vestfold og Telemark, Agder): 2. november Kåring Midt (Møre og Romsdal og Trøndelag): 9. november

(Møre og Romsdal og Trøndelag): 9. november Kåring Vest (Rogaland og Vestland): Sandnes 14. november

(Rogaland og Vestland): Sandnes 14. november Kåring Nord (Nordland, Troms og Finnmark): 30. november

(Nordland, Troms og Finnmark): 30. november Kåring Øst (Innlandet, Viken og Oslo): Oslo 25. januar

(Innlandet, Viken og Oslo): Oslo 25. januar Finale: Landsvinner vil bli kåret i Oslo 25. januar

To avgjørende valg

I bemanningsbransjen er det ofte høy turnover. For å få en solid base med fagarbeidere, trekker gründeren frem spesielt to årsaker:

Norske ansatte: Selskapet ble startet like før covid slo inn for fullt og grensene ble stengt. Da ble kontaktnettet som han hadde bygget opp etter mange år i bransjen svært nyttig.

– I stedet for å skaffe polske medarbeidere, har vi hentet norske fagarbeidere.

Når store kontrakter er fullført, er det vanlig at fagarbeiderne ofte over til en forsvinner.

– Mange velger da en ny arbeidsgiver, men hos oss er det ikke mange som har sluttet. Vi har klart å flytte ansatte over til andre kunder og prosjekter slik at de kunne stå tryggere i det.

Tariffavtale: Ifølge bemanningstoppen har selskapet jobbet mye for å få ordnede forhold.

– Vi inngikk tariffavtaler med El- og it-forbundet og fikk egne klubbledere. Det gjør at vi er blitt lagt merke til. Vi har fått et skjold og blir trukket frem i møter med NHO. Derfor velger mange å bli.

Med faste ansettelser og tariffavtale, så mener Nersten at arbeidsvilkårene i bemanningsbyrået er på linje med det som er praksis i industrien.

Torgeir Evensen leder Bekkelund & Knutsens verksted i Arendal og benytter innleide fra Publiq. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

Uglesett bransje

Regjeringens offensiv mot bemanningsbransjen har satt sitt preg. Først og fremst var det byggebransjen i Stor-Oslo som ble rammet. Men flere nye reguleringer på kort tid har endret bransjen.

– Ja, vi føler oss uglesett selv om vi prøver å lage bedre arbeidsplasser. Mange ser på oss som en skitten bransje. Selv om de vet at det er eneste mulighet for å holde industrien i gang.

Samtidig mener han bemanningsbyråene er en buffer når det er hyppige opp- og nedbemanninger i industrien.

– Vi hjelper unge ut i arbeid. Noen har hatt problemer tidligere. I tillegg har vi mange gamle travere. Så det at regjeringen stengte ned deler av bransjen, går ut over mange.

Brems

Etter flere år med heftig vekst, merker også Publiq at det er blitt roligere i år.

– Dere er vel også utsatt for nedgangstider?

– Ja, det er klart. Innen våre fag er byggebransjen allerede berørt. Innen olje og rigg har vi kunder med store kontrakter ut 2024, men innen olje og rigg har vi kunder med store kontrakter ut 2029.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.