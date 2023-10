Artikkelen fortsetter under annonsen

Er det noen som bryr seg om FN lenger? Kun idealister som er naive?

Nei, nå er FN realpolitisk uhyre viktig. Nylig så vi konfrontasjonen mellom Russlands utenriksminister Lavrov og Ukrainas president Zelenskyj i Sikkerhetsrådet. Lavrovs budskap var at Ukraina er et naziregime (og derfor et land man kan angripe?). Den amerikanske kommentaren fra utenriksminister Blinken var at her ser vi en av de fem vetomaktene som bryter FN-paktens første regel, nemlig at aggresjonskrig er forbudt.